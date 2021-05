Gevallen autobaas Ghosn moet Nissan-Mitsubishi 5 miljoen euro terugbetalen

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn moet bijna 5 miljoen euro aan salaris terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist. De rechtbank constateert dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst en dat er dus geen grond is voor een vergoeding aan Ghosn.

Ghosn had de zaak zelf aangespannen tegen NMBV, een Nederlandse joint venture van de Japanse automerken Nissan en Mitsubishi, waarvan hij jarenlang bestuursvoorzitter was. Ghosn stelde dat Nissan en Mitsubishi hem ten onrechte aan de kant hadden gezet en eiste 15 miljoen euro aan misgelopen loon en ontslagvergoeding bij de Nederlandse bv.

De rechter oordeelde anders: Ghosn was helemaal niet in dienst bij de Nederlandse bv, de benodigde toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak. Er was dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst en Ghosn heeft volgens de rechter dan ook geen recht op een billijke vergoeding, transitievergoeding of achterstallig salaris. De 5 miljoen die Ghosn moet terugbetalen, betreft salaris dat tussen april 2018 en november 2018 vanuit de Nederlandse bv aan hem was uitgekeerd.

Tientallen rechtszaken

Volgens de Amsterdamse rechter was Ghosn vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van een andere in Nederland gevestigde houdstermaatschappij, de Nissan International Holding B.V. Aan deze arbeidsovereenkomst is per 1 april 2018 een einde gekomen, zo oordeelt de rechtbank. De ontslagvergoeding die Ghosn eiste is eveneens afgewezen; hij moet ontvangen loon over april 2018 terugbetalen.

Het verzoek van Ghosn om toekenning van een transitievergoeding en een zogenoemde billijke vergoeding is op procedurele gronden afgewezen. Hij was er volgens de rechter te laat mee.

De Amsterdamse uitspraak is de eerste in een juridisch conflict tussen Ghosn en zijn voormalige werkgever sinds diens ontslag bij Nissan in 2018. De bestuursvoorzitter werd beschuldigd van financiële fraude en zelfverrijking en daarom in november 2018 in Japan gearresteerd. In afwachting van verdere zaken kwam hij op borgtocht vrij. Hij moest wel in Tokio blijven en zijn drie paspoorten (Frans, Libanees en Braziliaans) werden hem afgenomen. Wereldwijd lopen tientallen rechtszaken rond Ghosn, die een heel team aan advocaten om zich heen heeft verzameld.

Een list van bijna vierhonderd jaar oud en hulp van een oud-commando vormen de basis van de miraculeuze ontsnapping van ex-Nissan-topman Carlos Ghosn uit Japan..

Held

Eind december 2019 vluchtte Ghosn op spectaculaire wijze uit Japan via Turkije naar Libanon, waar hij opgroeide. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan. Ghosn had de maanden daarvoor een team specialisten ingehuurd die zijn ontsnapping vanuit Dubai hebben voorbereid. Op de avond van 29 december is hij in een instrumentenkist het land uit gesmokkeld, vanaf vliegveld Osaka.

In Libanon werd hij als een held onthaald. Op een tumultueuze persconferentie begin 2020 verklaarde hij te zijn gevlucht uit Japan omdat hij geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem daar. Hij ontkent de beschuldigingen over fraude en zelfverrijking.

Uit een interview dat Het Financieele Dagblad donderdag met Ghosn publiceerde blijkt dat hij nog steeds het leven van een gevierd zakenman leidt, met diners en voorzien van alle mogelijke luxe.

Ghosn, die ook aan het hoofd stond van het Franse Renault, was jarenlang een van de machtigste personen in de autowereld. Voordat hij werd ontslagen, gold hij als succesvol. Hij slaagde erin Nissan en Renault te laten fuseren en redde daarmee naar eigen zeggen Nissan van de ondergang.