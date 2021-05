Extreem weer was in 2020 belangrijkste reden om te vluchten

Zeker veertig miljoen mensen zijn in 2020 hun huis ontvlucht. Het grootste deel van hen, dertig miljoen mensen, deed dat vanwege een natuurramp, zoals een overstroming of bosbrand. De rest is gevlucht vanwege oorlog of een ander gewelddadig conflict. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), een organisatie die wereldwijd verplaatsingen van mensen bijhoudt.

Volgens directeur Alendra Bilak heeft het IDMC nooit eerder zo veel verplaatsingen vastgesteld. De coronapandemie heeft er bijna geen invloed op gehad. Bilak had verwacht dat minder mensen op de vlucht zouden gaan, omdat 2020 volgens haar een jaar is geweest waarin mensen minder makkelijk hulp of onderdak zochten uit vrees voor Covid-19. Ze vindt het daarom des te verontrustender dat het aantal zo hoog is, meldt persbureau Reuters.

De meeste mensen die hun huis ontvluchten vanwege natuurrampen deden dat in Azië. Het ging dan vooral om tropische orkanen, hevige regenval of overstromingen. De meeste oorlogsvluchtelingen komen, zoals andere jaren, uit Congo, Syrië en Ethiopië. Een groot deel van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. Het gaat dan om 23 miljoen mensen. Dat kan een grote impact hebben op hun onderwijs en ontwikkeling, vreest het IDMC.