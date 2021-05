Europa is toch niet de vaccinweldoener van de wereld

Wie is de grootste vaccinweldoener? Vorig jaar presenteerde de Europese Unie zich nadrukkelijk als aanvoerder in de strijd voor een eerlijke vaccinverdeling. Een jaar later heeft dat imago inmiddels de nodige deukjes opgelopen.

Deze vrijdag vindt in Rome een grote gezondheidstop plaats, waar mede-gastvrouw en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen duidelijk zal proberen te maken dat Europa zich nog altijd ferm inzet voor vaccingelijkheid. Dat doet ze immers al vanaf het begin van de pandemie. Terwijl Donald Trump een onbeschaamde ‘America First’-politiek voerde, volgde de EU een heel andere koers. Ze stond aan de basis van Covax, een internationaal inkoopsysteem voor vaccins dat zou zorgen voor een eerlijke verdeling wereldwijd – ook voor landen zonder geld of geopolitiek strategische ligging.

Lees ook dit artikel: Rijke landen staan toch vooraan bij verdeling vaccins

Een jaar later zit Europa vooral in het defensief, sinds de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zich onverwacht als een voorstander presenteerde van het tijdelijk opschorten van het patentrecht op coronavaccins. Binnen Europa is daartegen juist verzet: vooral Duitsland wil haar sterke biotechsector beschermen en vreest voor het weglekken van innovatieve technologie. Eerder zorgde het geworstel van Brussel met farmaceut AstraZeneca over uitblijvende leveranties ook al voor imagoschade. Europa wendde zich tot India voor vaccins – en zou daarmee doses opeisen die anders naar armere landen zouden gaan.

Na een paar maanden van interne vaccinpaniek worstelt de EU nu met haar externe vaccinbeleid. Binnen Europa staan sommige landen, Spanje voorop, wél open voor het tijdelijk opschorten van patentrechten. En nu er binnenkort vaccinoverschotten zullen ontstaan, rijst de vraag op welke manier die het beste gedoneerd kunnen worden.

Covax leidt ondertussen een kwijnend bestaan, aangezien de teller van via het systeem verspreide doses pas deze week de 65 miljoen bereikt. De gedachte achter Covax was simpel: rijk en arm slaan de handen ineen en kopen gezamenlijk in om goedkope vaccins af te dwingen. De rekening belandt bij rijke landen, maar de verdeling zou vervolgens naar rato van inwonertal verlopen. Maar de EU koos er vorig jaar zomer al snel voor toch zelf onderhandelingen te voeren met farmaceuten en vaccins in te kopen.

Lees ook dit artikel: Heeft de EU zich door de farmaceuten laten bespelen?

„Daar is het al misgegaan, want daarmee kozen ze ervoor zelf vaccins te gaan hamsteren”, zegt Jaume Vidal van de ngo Health Action International. „Zo zijn er geen vaccins over voor armere landen. Dan kun je wel meer geld in Covax stoppen, zoals de Commissie steeds trots bekendmaakt, maar als er voor Covax niks te kopen valt, heb je daar niets aan.”

Daarbij komt dat verschillende EU-landen al sinds eind vorig jaar aan de stoelpoten van Covax zagen. In plaats van de gelijke verdeling via Covax, bepleitte Frankrijk openlijk het veel gerichter doneren van vaccins aan specifieke landen, met als duidelijke afzender ‘Team Europe’. Dat China nadrukkelijk ook gerichte ‘vaccindiplomatie’ bedrijft en Rusland voordelig zijn Spoetnik-vaccin aanbiedt, voedt Europees ongemak over een ontbrekende eigen strategie. Onlangs deelde de EU zelfstandig vaccins met Balkan-landen, buiten Covax om.

‘De EU exporteert zelf niet’

Anna Bezruki, die bij The Graduate Institute in Genève vaccindonaties onderzoekt, benadrukt bovendien dat het aantal donaties nog „minuscuul” is in het licht van de mondiale behoeftes. En ze wijst erop dat die vooralsnog vrij willekeurig worden ingezet. „Van alle gedoneerde vaccins ging het overgrote merendeel niet naar arme, maar naar middelrijke of rijke landen. Dat toont dat vooral geopolitiek een rol speelt. Nu de EU haar donaties wil gaan opvoeren, wordt dus cruciaal: doen ze dat op basis van epidemiologische nood, of vanuit geopolitieke overwegingen?”

De meeste kritiek kreeg de EU de afgelopen weken vanwege de aarzeling over het opschorten van patentrechten. In reactie daarop benadrukken EU-leiders voortdurend dat het vrijgeven van patenten geen oplossing is en dat de Amerikaanse steun daarvoor louter een afleidingsmanoeuvre is van de exportbeperkingen, die daar nog altijd gelden. „Europa is de apotheek van de wereld”, verklaart Von der Leyen graag, verwijzend naar de miljoenen vaccins die de afgelopen maanden vanuit Europa naar elders werden vervoerd.

Het kan critici nauwelijks overtuigen. „Laten we eerlijk zijn waar we het over hebben”, zegt Vidal. „De EU exporteert zelf niet: farmaceutische bedrijven doen dat. En dan ook vooral naar rijke landen als Canada en Japan, die daar gewoon voor betalen.”