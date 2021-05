Eurocommissaris Breton op bezoek bij ASML: EU is bereid om met miljarden chipfabrikanten aan te trekken

De EU is bereid om miljarden te betalen om chipfabrikanten als Intel, Samsung of TSMC over te halen geavanceerde fabrieken te bouwen op Europese bodem. Dat vertelde Eurocommissaris Thierry Breton (Digitale zaken) donderdag tijdens een bezoek aan chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven.

Breton was daar voor een ontmoeting met Peter Wennink (ASML) en Luc Van den Hove van het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec, beide cruciale spelers in de chipindustrie.

De EU wil minder afhankelijk zijn van Aziatische partijen en probeert het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, die technologisch het meest vooruitstrevend zijn, over te halen om uit te breiden in Europa. TSMC en Samsung mikken vooralsnog op nieuwe fabrieken in de VS.

Herstelfondsen

De Europese uitbreidingsplannen van de Amerikaanse chipfabrikant Intel zijn het meest concreet. Voor een fabriek van 20 miljard dollar (16 miljard euro) zou wel een subsidie van 10 miljard dollar nodig zijn, liet Intel vorige maand doorschemeren.

Breton schrikt daar niet van terug, vertelde hij donderdag. „We zijn bereid om geld op tafel te leggen voor een partnerschap en bedrijven te steunen. Net zoals de VS dat doet, of Taiwan, Zuid-Korea of China. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als je aan het stuur wilt zitten in deze industrie, moet je allianties sluiten.”

Het draait niet alleen om geld, benadrukte Breton. „We hebben hier de markt, de vaardigheden en de kennis. Daarnaast is de Europese commissie bereid te investeren in innovatie en we stimuleren lidstaten om in hun herstelfondsen geld te reserveren voor de chipsector.”

Breton noemde Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland als voorbeelden van landen die kunnen bijdragen. Intel heeft al een chipfabriek in Ierland en zou overwegen om uit te breiden in Duitsland of in de Benelux.

Breton wil geen uitspraken doen over waar volgens hem een of twee grote geavanceerde chipfabrieken zouden moeten verrijzen. Rondom Eindhoven (ASML, NXP) en Leuven (waar Imec is gevestigd) is veel expertise. Maar er zijn ook andere regio's, in Duitsland en Frankrijk, waar kennis op het gebied van chipproductie voorhanden is. „U mag geen conclusies trekken uit het feit dat ik nu op bezoek ben bij ASML”, aldus Breton.

Chiptekort

De EU wil het Europese aandeel in de wereldwijde chipproductie voor 2030 verhogen van minder naar 10 procent naar 20 procent. Dat vergt een flinke uitbreiding, zowel van de reguliere chipproductie als de meest geavanceerde technologie.

Alleen TSMC en Samsung maken chips met de meest nauwkeurige specificaties (5 nanometer – een miljoenste van een millimeter) en investeren al in de volgende generatie, volgens een nog fijnmaziger procedure). TSMC, uit Taiwan, is de grootste chipfabrikant ter wereld. Zowel de VS als Europa vinden het een risico dat China zijn invloed op Taiwan zal vergroten en zo de aanvoerlijn van chips in gevaar kan brengen.

De coronapandemie toont aan hoe kwetsbaar internationale productieketens zijn, zeker in de chipindustrie. Door een piek in de vraag naar chips kampt de Europese autoindustrie met chiptekort. Dat leidt tot productiestops, bijvoorbeeld bij VDL Nedcar. Chipfabrieken bouwen of uitbreiden, dat zal het acute tekort niet oplossen. Het doel van Breton: op lange termijn herhaling te voorkomen.