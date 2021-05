EU bereikt akkoord over coronareispas

Met een ‘EU digitaal Covid-certificaat’ kunnen Europeanen binnenkort weer door Europa reizen – mits ze gevaccineerd of recent getest zijn, of de ziekte onlangs hebben doorgemaakt. Donderdag werden het Europees Parlement en de Europese lidstaten het eens over de precieze details van het reiscertificaat. Aan het akkoord gingen moeizame onderhandelingen vooraf, die onder hoge tijdsdruk gevoerd moesten worden. Dat er nu toch een akkoord ligt, vergroot de kans dat het certificaat in werking treedt voordat veel Europeanen op vakantie willen.

In maart presenteerde de Europese Commissie haar plan voor een zogeheten ‘groen certificaat’, een digitaal reisdocument waarmee Europeanen deze zomer weer vrij zouden kunnen reizen. Binnen de EU was er brede steun voor zo’n systeem, maar over de precieze voorwaarden van het certificaat liepen de opvattingen uiteen. Zo wilde het Europarlement voorkomen dat lidstaten bovenop het certificaat ook nog andere aanvullende eisen mogen stellen, zoals bijvoorbeeld een quarantaine. Ook eisten Europarlementariërs dat PCR-tests voorafgaand aan een reis overal in Europa gratis zouden moeten zijn.

Noodgevallen

Op beide punten heeft het parlement flink ingebonden. Lidstaten houden nog altijd de mogelijkheid om extra eisen te stellen, hoewel ze nu wel beloven dat alleen bij noodgevallen door grote uitbraken te zullen doen. Ook worden de tests niet verplicht gratis. Wel trekt de Europese Commissie 100 miljoen euro uit om de kosten van de tests te drukken.

Met het akkoord is een belangrijke hobbel genomen voor de introductie van de certificaten. De planning om het systeem in gebruik te nemen is inmiddels al iets opgeschoven, van half juni naar 1 juli. Om die deadline te halen, volgt nu alsnog een race tegen de klok bij de technische ontwikkeling van het systeem. Na de ingebruikname krijgen EU-lidstaten bovendien nog maximaal zes weken om het systeem te implementeren voor hun eigen burgers. De certificaten die in andere EU-landen zijn verstrekt, moeten tijdens die periode al wel geaccepteerd kunnen worden.

Landen bepalen vaccin

Hoewel het certificaat een eind moet maken aan de lappendeken van reisrestricties die op dit moment van kracht zijn, houden EU-landen nog wel wat flexibiliteit bij het accepteren ervan. Zo kunnen EU-landen zelf besluiten of ze één vaccindoses voldoende vinden voor vrije toegang, of twee shots eisen. Ook mogen EU-landen zelf bepalen of ze burgers die ingeënt zijn met vaccins die niet zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zoals het Russische Spoetnik-vaccin, vrije toegang geven.

Een PCR-test om vrij te reizen moet maximaal 72 uur voor aankomst op de bestemming zijn afgenomen. Voor een sneltest is die periode maximaal 24 uur. Hoe de Commissie ervoor gaat zorgen dat de kosten van de tests gedrukt gaan worden is nog onduidelijk. De Tweede Kamer nam deze week in elk geval al een motie aan die de Nederlandse regering oproept alle burgers één reistest cadeau te doen.