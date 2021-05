De Tuinen van Mien Ruys zijn een museum in het groen

‘Heden mijn loopbaan begonnen.’ Dat schreef Wilhelmina Jacoba Moussault-Ruys op 12 september 1923 in haar dagboek, amper negentien jaar. Niet veel later zou Mien Ruys (1904–1999) de leiding van de negentiende-eeuwse plantenkwekerij van haar ouders in Dedemsvaart, Overijssel, overnemen. Deze was vermaard om de vele nieuwe soorten die door kruising verkregen werden en wereldwijd verkocht.

Mien Ruys geldt als een van de meest productieve tuinarchitecten van Nederland wiens naam bovendien internationaal bekend is. Met honderden ontwerpen, waarvan slechts weinige in de oorspronkelijk vorm zijn behouden, drukte ze letterlijk haar stempel op ons land. In de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart wordt haar nalatenschap gekoesterd in de oorspronkelijke vorm van dertig aaneengesloten tuinen waarvan de ‘Verwilderingstuin’ uit 1924 de oudste is. Hier vinden we de eerste tuinen die in ons land als rijksmonument zijn aangemerkt, een terecht eerbetoon. Door het gemengd gebruik van vaste planten, uitbundig bloeiende bloemen, geordend naar kleur, geur, hoogte en bloeitijd is het hier ieder seizoen genieten. Ik was er in september vorig jaar en liep door de tuinen als door de kamers van een huis, een wandeling langs stijlen en tijden, een museum in het groen. Haar hele loopbaan, die een belangrijk deel van de twintigste eeuw omvat, ontrolde zich onder mijn voeten.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes de komende maanden over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.

Ruys kreeg haar kennis van bloemen en planten van huis uit mee en maakte al vroeg kennis met buitenlandse voorbeelden. Zo reisde ze in 1928 naar Engeland voor een stage en bezocht in Surrey op Munstead Wood de levende tuinlegende Gertrude Jekyll, 85 jaar, autodidact, kunstenaar en auteur van talloze artikelen over planten en tuinen en de moeder van de Engelse tuin. Haar kenmerkende stijl, gestoeld op de ambachtelijke Arts and Crafts Movement, sprak tot de verbeelding van de jonge Mien en deze nieuwe harmonie van geur- en kleur arrangementen nam ze mee naar Dedemsvaart. Na nog een studie in de botanische tuin in Berlijn keerde ze terug naar Nederland en kwam tot de conclusie dat haar toekomst niet alleen in het kweken en veredelen van planten lag, maar dat ze zich wilde toeleggen op de aanleg van tuinen.

Een vervolgstudie aan de Technische Hogeschool in Delft bracht haar op het pad van het modernisme en de vernieuwende architecten van ‘de 8’ in Amsterdam en ‘de Opbouw’ in Rotterdam. Veel van haar ontwerpen realiseerde ze naderhand in samenwerking met moderne architecten als Gerrit Rietveld en Hein Salomonson. In het op de tekentafel geboren dorp Nagele in de Noordoostpolder maakte ze met haar bijdrage aan de inrichting van de tuinen, het landschap en de architectuur dit volledig aangelegde dorp tot een groots geheel. Het is terecht dat Nagele nu grondig wordt gerestaureerd naar de originele principes van het Nieuwe Bouwen, inclusief de aanleg van Mien Ruys. In de proeftuinen in Dedemsvaart valt mij de ruimtelijke werking op. Ook al is het hier op bescheiden schaal. Ruys combineert het ordenende architectonische principe van rechte vlakken en heldere lijnen op volstrekt eigen wijze met de natuurlijke pracht van weelderig bloeiende bloemenborders.

Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga

Mien Ruys dankt haar bekendheid niet alleen aan haar samenwerking met architecten. Als geen ander wist zij haar ideeën over planten en tuinen te vertalen naar de belevingswereld van ‘de gewone Nederlander’. Door de stijgende welvaart en de toegenomen vrije tijd kwam in de loop van de jaren vijftig en zestig het tuinieren als hobby binnen bereik van brede lagen van de bevolking. Met haar praktische ervaring en het gecombineerde gebruik van tegels, vlonders en spoorbielzen maakte ze velen enthousiast voor de mogelijkheden van een moderne tuininrichting. Met haar man Theo Moussault, uitgever van De Groene Amsterdammer, richtte ze in 1954 het tijdschrift Onze Eigen Tuin op. Ook bedacht Ruys de Grion-tegel, de voorloper van de immens populaire grindtegel. Door Mien Ruys gingen in heel Nederland de tuinen op de schop. Ze werd er beroemd mee en leverde haar zelfs een bijnaam op: ‘Bielzen Mien’. En even vastberaden als de beginregels in haar dagboek was tot op hoge leeftijd de dagelijkse gewoonte om klokslag vijf twee borrels te nuttigen, nooit meer, nooit minder. Daarbij klonk steevast haar heildronk: ‘Op de toekomst!’