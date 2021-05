Dubbel werk vertraagt terugkeer van vrijheden

De voorsprong van landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk met vaccinaties is jaloersmakend. Gevaccineerden worden zelf nauwelijks nog ziek en kunnen veel minder vaak nog anderen besmetten, dus elke prik helpt. Sneller vaccineren vertaalt zich snel in minder ziekenhuisopnames en minder vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Hoewel het de goede kant op gaat, moeten we nog flink doorprikken. En dat vraagt erom dat we ons bezinnen op de praktijk om advies op advies te stapelen voordat besluiten over corona genomen worden.

Jan Paternotte is Tweede Kamerlid voor D66.

Op dit moment beraadt de Gezondheidsraad in Nederland zich alweer meer dan drie weken op een advies over AstraZeneca; het vaccin dat met ruim 20 miljoen prikken het VK uit de lockdown heeft geholpen en waar in Nederland momenteel alleen 60-plussers mee worden geprikt.

Waar buigen ze zich over? Een analyse van het Europees Medicijnagentschap van 23 april. Dat concludeerde dat AstraZeneca voor vijftigers vrijwel net zo veilig is als voor zestigers, en dat ook voor veertigers de voordelen van bescherming tegen corona opwegen tegen de zeer kleine kans op trombose. Oftewel: er kan veel meer met AstraZeneca dan Nederland nu doet.

België nam het Europese advies linea recta over en verlaagde de leeftijdsgrens naar 40. Duitsland stelde AstraZeneca weer open voor iedereen. Veel andere landen, zoals Italië, maakten er een vrije keuze van voor alle 60-minners. Drie landen die voorlopen op Nederland in vaccinatietempo. Nederland nam het advies niet direct over, maar vroeg een advies aan de Gezondheidsraad. Tegen de tijd dat het er zal zijn – eind mei – zullen de meeste vijftigers al een afspraak hebben voor een ander vaccin.

Moeizame trend

Dit is geen incident, maar lijkt een moeizame trend deze coronacrisis. Vrijwel elk gezaghebbend advies uit Europa of van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt niet overgenomen, maar eerst nog eens voor een ‘nader advies’ voorgelegd aan Nederlandse organen of apart in Nederland getest.

Nu een jaar geleden keurde de Amerikaanse FDA de eerste sneltesten goed. Nederland en andere Europese landen gingen in het najaar ieder zelfstandig extra checks doen. Al in augustus vorig jaar vond in de Duitse stad Leipzig het eerste ‘testconcert’ plaats, waar de bezoekers vooraf getest waren op het coronavirus. Je zou het een ‘Fieldlab’ kunnen noemen, de serie testevenementen waar Nederland zelf een half jaar later mee begon. Maar ondanks de vele experimenten in het buitenland is het ‘testen voor toegang’, wat volgende maand ingevoerd zou kunnen worden, puur gebaseerd op de Nederlandse ervaringen.

En ondanks adviezen van het Europees medicijnagentschap over AstraZeneca lastte Nederland onlangs een prikstop in voor dit vaccin. Een groep medische onderzoekers liet in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zien dat dit besluit 30 extra IC-opnames heeft veroorzaakt, en waarschijnlijk geen trombosegevallen heeft voorkomen.

Het wekt de indruk dat in Nederland een unieke variant van het coronavirus heerst die anders werkt dan in andere landen. En het lijkt zo alsof vaccins op Nederlanders een andere werking hebben dan op andere Europeanen. Het gevolg is dat we zelden vooroplopen, en vaak in de achterhoede zitten met stappen die ons sneller de crisis uit kunnen helpen.

Gevaccineerd knuffelen

We zien dezelfde trend nu helaas weer opduiken bij het opheffen van maatregelen. Vorige maand adviseerde het Europese RIVM, de ECDC, dat gevaccineerden zich onderling niet meer aan de coronamaatregelen hoeven te houden. Ze zouden dus weer kunnen knuffelen, meer bezoek thuis mogen ontvangen en bovendien zouden gevaccineerden volgens de ECDC niet in quarantaine hoeven na een buitenlandse reis. Duitsland nam deze adviezen al grotendeels over. Toch wachten wij nu alweer een maand op het advies van de Gezondheidsraad hierover, waarna ook het OMT nog aan de beurt moet komen.

Nederland heeft geweldige kennis in huis, en daar kunnen we trots op zijn. We doen wetenschappelijk onderzoek van wereldformaat. Niet voor niets nemen Nederlandse deskundigen plaats in expertpanels en de onderzoeksdelegatie van de WHO naar China, en praten OMT-leden mee over adviezen van het Europese RIVM.

We moeten echter ook inzien en leren dat zoveel dubbel werk onnodig is. Meer samenwerking en vertrouwen in de internationale wetenschap bespaart kostbare tijd. En biedt de kans om ons sneller onze vrijheden terug te geven.