De VVD in Laren vindt Rutte wel een held

De VVD verliest in peilingen niet of nauwelijks, dus je zou denken dat ze er nog zijn: fans van Mark Rutte. Op een vrijdagmiddag in april, drie weken na de nacht waarin hij bijna moest aftreden, ging ik naar hen op zoek in de Gooise gemeente Laren. De VVD is nergens anders zo populair als dáár: bij de verkiezingen in maart stemde bijna 40 procent op de partij van Rutte. Wat vonden die kiezers ervan dat hij niet de waarheid had verteld over zijn gesprekken in de formatie, over CDA’er Pieter Omtzigt? Waren ze hem anders gaan zien?

In de buurt van het stembureau waar de VVD zelfs meer dan 50 procent haalde, de oude Rabobank, praatte ik met ondernemers, oud-ondernemers, een makelaar, een chauffeur, een verkoper in een kledingwinkel. En als zij mij wél de waarheid vertelden: alleen de chauffeur had op de VVD gestemd. Hij vond dat Rutte de coronacrisis goed aanpakte en dacht dat de meeste politici niet heel „transparant en open” waren. Maar hij zei ook: „De volgende keer stem ik op Omtzigt. Die is eerlijk.”

De maandag erna zat ik aan de keukentafel van Hans Faas (71), oud-ondernemer en VVD-raadslid in Laren. Híj kwam natuurlijk wel andere VVD’ers tegen. Veel managers, zei hij, en die snapten Ruttes „leugentje om bestwil”: in de top van een bedrijf praat je ook veel over mensen en dat houd je graag vertrouwelijk. Faas vertelde over 2012: toen stemde in heel Laren meer dan 50 procent op de VVD. De partij verloor nu vooral kiezers aan PVV, FVD, JA21. De prijs die je betaalt voor regeren en dus compromissen sluiten.

Maar Rutte, zei Faas, is nog steeds geliefd in Laren. De VVD in Laren hoopt dat de burgemeester, een oud-medewerker van Rutte, kan regelen dat Rutte langskomt in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. En dan zal hij „als een held worden ontvangen”. „Ook als hij politiek zijn nek breekt en er geen kabinet-Rutte IV komt.”

Een paar dagen na dat gesprek is er in de Tweede Kamer een debat over ministerraadnotulen over de Toeslagenaffaire. Nog weer later zegt Rutte in Nieuwsuur dat hij in zijn verlangen naar controle, een goede sfeer en snelle besluiten te veel wilde regelen in achterkamertjes.

Op het plein voor de Albert Heijn in Laren probeer ik deze week nog eens of ik VVD’ers kan vinden die Rutte steunen. John Ruis (75), die een fotostudio had in het dorp en bijna zijn leven lang op de VVD stemde, kijkt me opgewekt aan en zegt: „Rutte? Die moeten ze afschieten. Zoals díe man het land naar de kloten heeft geholpen.”

Hans Faas knikt als ik het hem vertel. Er is iets aan het veranderen, zegt hij. „Het gedoe duurt te lang, het straalt af op Rutte. Ik zeg tegen mensen: oké, hij is een eikel? Wie wil je dan?” Faas glimlacht. „En dan valt het stil.”

