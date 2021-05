De series van week 20: Master of None 3, Huss, Trying en M.O.D.O.K

Master of None: Moments of Love

Vier jaar na het tweede seizoen is de gelauwerde serie van en met Aziz Ansari terug. Ansari regisseert alle afleveringen, maar is bijna niet in beeld te zien. De nieuwe reeks focust zich op het personage Denise (Lena Waithe) en haar vrouw Alicia (Naomi Ackie). De twee wonen in een prachtig huisje buiten de stad. Hun leven lijkt perfect, maar de kinderwens van Alicia zorgt voor spanning en ongemak. Netflix, 5 afleveringen (vanaf zondag).

Huss

De spin-off van de Zweedse detective Irene Huss volgt de dochter van het hoofdpersonage uit de originele serie. Katarina Huss gaat aan de slag als rechercheur bij de politie van Göteborg. Als dochter van adjunct-hoofdcommissaris Irene hoeft ze niet op een warm welkom te rekenen. NPO Plus en MyLum, 5 afleveringen.

Trying seizoen 2

Tragikomsche serie over een stel dat een kind wil adopteren. Nikki en Jason zijn goedgekeurd door het adoptiebureu, maar er zijn nog meerdere obstakels. Apple TV+, 8 afleveringen.

Marvel’s M.O.D.O.K

Deze stop-motionanimatieserie voor volwassenen speelt zich af in het superheldenuniversum van Marvel. De arrogante schurk M.O.D.O.K. (stem van komiek Patton Oswalt) heeft het niet makkelijk terwijl hij de wereld probeert te veroveren. Disney+, wekelijks.