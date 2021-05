De finalisten van het Songfestival zijn bekend

De Utrechtse Stefania, die namens Griekenland meedoet aan het Eurovisie Songfestival, heeft zich geplaatst voor de finale van aankomende zaterdag. Haar nummer Last Dance kreeg donderdag genoeg stemmen tijdens de tweede halve finale. Daar zal zij het onder andere mogen opnemen tegen Nederland, dat als gastland automatisch is geplaatst voor de finale.

Naast Griekenland mogen door naar de finale: San Marino, Portugal Finland, Servië, Zwitserland, IJsland, Moldavië, Bulgarije en Albanië. Doordat Zwitserland zich heeft geplaatst, zal er nog een Nederlander in de finale meedoen: de producer Wouter Hardy die meewerkte aan Tout l’univers van Gjon’s Tears. Afvallers bij deze tweede halve finale waren de landen Denemarken, Georgië, Polen, Estland, Oostenrijk, Tsjechië en Letland.

Eerder deze week was de eerste helft van de halve finale, waarbij België, Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden en Oekraïne zich plaatsten voor de finale.

Aanpassingen

Vanwege het coronavirus is de uitvoering van het Songfestival dit jaar aangepast ten opzichte van andere jaren, waardoor er onder andere minder publiek aanwezig kan zijn. Daarnaast zijn er ook acts die ondanks alle voorzorgen toch met besmettingen te maken hebben. Ook winnaar van 2019 Duncan Laurence is besmet geraakt, waardoor hij niet live in Ahoy zal kunnen optreden tijdens de finale.

De IJslandse band Daði og Gagnamagnið besloot niet meer op te treden, nadat een bandlid positief testte op het virus. De band wilde alleen voltallig het podium op. Voor hun deelname aan de finale zal een fragment van een repetitie van 13 mei worden gebruikt.

