De camera ratelt als een mitrailleur

Stel, je geniet al jaren van pianomuziek maar hebt nooit een piano aangeschaft en nooit les genomen. Dan op een ochtend staat er zomaar een wonderpiano in huis die, na een paar vingeroefeningen, alles wat je wilt kan spelen. Alle denkbare muziek stroomt zomaar uit je eigen vingers. Wat doe je dan?

Dat is ongeveer wat mij en vele anderen is overkomen met vogelfotografie.

CV Siegfried Woldhek

Foto E. Kokmeijer Siegfried Woldhek (1951) studeerde biologie en werkte voor Vogelbescherming, eerst als bioloog en later als directeur (1985-1990). Van 1990-1998 was hij directeur van WWF Nederland en tot 2002 van het Action Network van het internationale WWF. Hij tekent sinds 1976 voor onder meer Vrij Nederland (literaire portretten) en NRC (politieke portretten) en de New York Review of Books. Zijn werk is in verschillende bundels gepubliceerd en in diverse museumcollecties opgenomen.

Laat ik bij het begin beginnen. In het najaar van 1962 stapte ik boekhandel Dertien in Emmen binnen met een grote stapel kwartjes – mijn zakgeld. Glunderend kwam ik even later weer naar buiten met onder mijn arm het eerste grote natuurfotoboek dat ik kocht: Met Spiedend Oog door de Natuur, een uit het Duits vertaald boek met driehonderd foto’s, waarvan 22 in kleur, gemaakt door zestig fotografen uit heel Europa.

De foto’s toonden vooral vogels bij hun nest, en dat was niet toevallig. Vogelfotografie was in het midden van de vorige eeuw het domein van enkele professionals, die dagen of zelfs wekenlang met dure apparatuur in schuiltenten zaten. Meestal bij een nest, omdat daar de kans het grootst was om de vaak kleine en beweeglijke vogels lang genoeg voor de lens te krijgen om er een scherpe foto van te maken.

Wat dat betreft was er niet veel veranderd sinds 1900. De landschapsfotografie en portretfotografie hadden zich allang tot aparte kunstvormen ontwikkeld, maar voor de vogelfotografie bleef het hoogst haalbare een scherp plaatje van de soort.

Dat veranderde in de periode tussen 1960 en 2000, door de opkomst van spiegelreflexcamera’s, van betere lenzen en van diafilms. Het werd langzamerhand voor amateurs betaalbaar en mogelijk om vogelfoto’s te maken, bij het nest en zelfs ook in het open veld. De resultaten werden gepubliceerd in een snel groeiende stroom van fotoboeken en tijdschriften, met steeds mooiere portretten van zittende en vliegende vogels in de vrije natuur.

Maar de vogelfotografie kwam recentelijk pas echt in een stroomversnelling. Dat heeft deels te maken met technische ontwikkelingen: de huidige camera’s kunnen nog heel veel meer dan die van twintig jaar geleden. Geen gehannes meer met filmpjes met 36 opnames, maar duizenden foto’s op één SD-kaartje. Bliksemsnelle automatische scherpstelling, tien of meer opnames per seconde, een geweldige lichtgevoeligheid die fotograferen in het halfdonker mogelijk maakt, haarscherpe lenzen, beeldstabilisatie, afstandsbediening en drones.

IJsvogel bij Noordwolde. Na het vissen schudden ze hun kop droog, waardoor het kopje onscherp op beeld kwam. Een veel gefotografeerde vogel, maar dan anders dan anders. Foto Siegfried Woldhek

Er zijn nu zelfs camera’s op de markt die dankzij ingebouwde artificial intelligence-software automatisch scherpstellen op vogels in het zoekbeeld. En vervolgens kan het vastgelegde beeld in beeldbewerkingsprogramma’s als Lightroom en Photoshop nog eens spectaculair worden gecorrigeerd, verbeterd of veranderd. Opeens is er onvergelijkelijk veel meer mogelijk.

Maar niet alleen de techniek veranderde dramatisch, ook de vogelstand deed dat. In de afgelopen decennia verwerden weilanden en akkers tot woestijnen. In (ruim) 40 procent van ons land is praktisch geen vogel meer te zien. In de natte gebieden en rondom de steden zijn daarentegen juist méér vogels te vinden. En ook beter te zien, omdat het aanbod en de kwaliteit van verrekijkers, telescopen en statieven sterk toenam en er honderden openbare vogelkijkhutten werden gebouwd. Bovendien verschenen er apps met vogelgeluiden, waarmee de vogels kunnen worden gelokt, boeken waarin precies staat beschreven welke soorten waar en wanneer te fotograferen zijn, sites die van moment tot moment tonen welke waarnemingen er worden gedaan en er worden vogelreizen naar voorheen lastig bereikbare uithoeken van de wereld georganiseerd.

Bestond de buit vroeger uit een lijstje waarnemingen, nu schoot ik foto’s

Ik ging er altijd prat op geen geloof, sterrenbeeld of hobby te hebben, maar dat laatste is niet meer vol te houden. Ik beken: sinds enkele jaren besteed ik onberedeneerd veel tijd, energie en geld aan vogelfotografie. Want amateurs zoals ik, die nooit aan vogelfotografie begonnen omdat dat te moeilijk en te duur was, kunnen nu foto’s maken die tot voor kort volstrekt onmogelijk waren. Foto’s die het werk van de professionele fotografen uit het boek Met Spiedend Oog door de Natuur doen verbleken.

En ik ben niet de enige met deze nieuwe hobby. Er lopen inmiddels naar schatting enkele honderdduizenden rond in Nederland, vooral mannen. Meestal ga ik alleen op pad en dan kom ik ze in vogelkijkhutten of in het veld weleens tegen. De onderlinge sfeer is gemoedelijk, maar competitie ligt tussen de haantjes ook altijd op de loer: wie heeft de grootste lens, wie heeft de duurste camera. Wie ziet een vogel het eerst en wie herkent hem het snelst. Met een stille verbetenheid wordt af en toe een steelse blik geworpen op het schermpje van de ander.

Het begon simpel, met de ambitie de werkelijkheid te registreren – een haarscherp, beeldvullend vogelportret. De kennis die ik al had van vogels en hun gedrag, kwam daarbij goed van pas. Met een betere camera en lens kon het feest beginnen. Dat wil zeggen, eerst moest ik vingeroefeningen doen: de camera leren hanteren en de meest nuttige instellingen selecteren uit het bijna oneindige palet van technische mogelijkheden.

Roerdomp bij Giethoorn. Als hij loopt of vliegt valt de roerdomp wel op, maar rechtopstaand versmelt hij met het riet. Foto Siegfried Woldhek



Tijdens dat leren kennen van de camera drong pas goed tot me door hoeveel keuzes zijn gemoeid met het fotografisch willen registreren van de werkelijkheid. Want wat is de werkelijkheid? Fotograferen is altijd vertekenen. Dat wat de sensor van de camera oppikt, is het resultaat van heel veel keuzes. Bijvoorbeeld de keuze van de lens. Een telelens maakt een ander beeld dan een groothoeklens en beide beelden zijn anders dan wat het blote oog ziet. Met het blote oog kun je de opspattende waterdruppels en vleugels van een vliegende vogel niet zien, maar de camera kan dat wel.

Jij kiest wat er wel – en dus ook wat niet – in beeld komt en hoe de compositie is. De camera-instellingen bepalen of de achtergrond scherp of vaag is, of een snelle actie wordt bevroren of juist vervaagd. Om nog maar te zwijgen over opzettelijke over- of onderbelichting, zwart-witfotografie, het gebruik van filters of meervoudige belichting.

Los van deze technische keuzes is er altijd de vraag hoe je de werkelijkheid wilt betrappen. Loop je rond met de camera in de aanslag of ga je ergens rustig zitten afwachten wat er langskomt. Lok je de vogels met voer of geluidsopnames dichterbij? Boek je een van de speciale vogelfotografenhutten met een vijver op ooghoogte en een prachtig ingerichte achtergrond? En dan nog zo’n keuze: kies je voor het beeld dat kant-en-klaar uit de camera komt of breng je naderhand nog veel veranderingen aan met fotobewerkingsprogramma’s? Je maakt kortom allerlei bewuste en onbewuste keuzes die van grote invloed zijn op het resultaat.

Enfin, na verloop van tijd lukte het om mooie, scherpe opnames te maken. Maar ja, toen wilde ik meer. Foto’s van vogels in avondlicht of bij allerlei weersomstandigheden zoals mist, regen of sneeuw. Foto’s van snelle acties – vliegende vogels, gevechten, enzovoorts. En al gauw begon ik erover te denken om een bepaalde soort met al zijn gedrag en onder allerlei omstandigheden in beeld te brengen.

Zeearend in de Oderdelta, een grote lagune tussen Polen en Duitsland. Deze duikt net opzij om een vis te gaan vangen in de voorjaarszon. Sinds kort broedt de zeearend ook weer in Nederland. Foto Siegfried Woldhek

Ik was op jacht. Bestond de buit vroeger uit een lijstje met waarnemingen, nu werd de telelens gericht, ratelde de camera als een mitrailleur en schoot ik foto’s. De plaatjes waren de trofee. Heel veel plaatjes. Een tochtje van een paar uur kan zomaar zeshonderd foto’s of meer opleveren. Het sorteren en archiveren daarvan duurt vaak langer dan de tocht zelf.

Terwijl de harde schijf dichtslibde, drong zich onvermijdelijk de vraag op: waarom doe ik dit? Zeker als veel anderen dezelfde onderwerpen al prachtig hebben gefotografeerd. De plaatjes die tien jaar geleden nog opzien baarden, worden nu door honderden fotografen gemaakt en zijn clichés geworden. Waarom zou je die dan ook gaan maken?

Kokmeeuw in winterkleed. Een heel gewone vogel in Nederland, maar hij zat daar prachtig in de mist op een paaltje nabij het Friese Grouw. Bijna een Japans plaatje. Foto Siegfried Woldhek

Misschien vind je het gewoon leuk of wil je voor jezelf bewijzen dat je het kunt. Misschien wil je schouderklopjes in de vorm van volgers en likes op Facebook of Instagram. Of heb je de ambitie om hoge ogen te gooien bij een van de vele nationale en internationale fotowedstrijden. Ik heb de foto’s van de eerste paar jaar gebruikt om Het Dwarse Vogelboek (Uitgeverij Podium) te maken. Daarin illustreren een paar honderd vogelfoto’s algemene thema’s uit de ornithologie, op een speelse manier. Maar toen dat boek af was bleef de vraag: waarom doe ik dit?

Die vraag wordt ook steeds vaker gesteld in publicaties over vogelfotografie. Verschillende fotografen wijzen op een andere manier van vogels fotograferen: niet alleen documentatie of registratie, maar ook expressie. Sinds de komst van de digitale camera en fotobewerkingsprogramma’s kan iedereen een scherpe vogelfoto maken en is het eindelijk mogelijk om te doen wat al honderd jaar gebeurt in de landschapsfotografie of portretfotografie: alle techniek en digitale bewerkingsmogelijkheden benutten voor de expressie van je eigen fascinaties en ideeën. In je eigen omgeving op zoek gaan naar vogelbeelden die iets uitdrukken van jezelf.

Om in de pianobeeldspraak te blijven: je kunt ervan genieten om dezelfde stukken te spelen als andere pianospelers, volgens jezelf misschien zelfs iets beter dan zij. Of je kunt de piano gebruiken voor het uitdrukken van je eigen ideeën en gevoelens, op zoek naar een eigen stijl.

Voor beide benaderingen valt veel te zeggen. Ik merk dat het lastig kiezen is. Expressie of registratie, beide trekken me aan. Misschien is het – vooralsnog – ook niet nodig om te kiezen. Het is tenslotte een hobby.

Zelf fotograferen Zo begin je Ook eens proberen om vogels te fotograferen? Denk dan om te beginnen hieraan: Welke camera?

Koop niet direct een dure camera en grote lens. Leer eerst te werken met diafragma, iso-waarde, sluitertijd en scherpstelpunten. Begin met een camera van 250 à 300 euro, bijvoorbeeld Nikon Coolpix B500 of Lumix DC-FZ82. In de meeste situaties kun je er uitstekend mee (leren) fotograferen. Het is alleen lastig om daarmee snel vliegende vogels te volgen, maar dat kan dan later, als je hebt gekozen voor een grotere camera en lens. Welke voorbeelden?

In tijdschriften zoals Roots en Natuurfotografie staan veel voorbeelden en tips. En in het Handboek Natuurfotografie nog veel meer. Doe daar je voordeel mee. Waar naartoe?

Bezoek eens een vogelhut in de buurt, daar staan meestal wel een paar andere fotografen die je kunnen helpen. De hutten zijn te vinden op vogelkijkhut.nl. Purperreiger nabij Giethoorn, Overijssel. Was zeldzaam in Nederland, maar doet het de laatste decennia fantastisch goed. Leeft in kolonies en foerageert in waterrijke gebieden. Foto is genomen vanuit een vogelhut, waar hij met de juiste windrichting soms vlak langs vliegt.

