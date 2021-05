‘Ruim honderd Nederlandse trollen verspreidden coronadesinformatie’

Een Nederlandse groep van zeker 121 coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over Covid-19 verspreid via de berichtendienst Telegram. Dat schrijft journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV donderdag op basis van eigen onderzoek. Tijdens „de hoogtijdagen” had het zogeheten Digitale Leger bijna achthonderd leden. Zij werden onder meer opgeroepen intensivist Diederik Gommers bij zijn woning op te zoeken.

In de besloten groep, die inmiddels offline is wegens onderlinge „onenigheid”, deelden de trollen tips over het aanmaken van anonieme accounts op Twitter, Facebook, Instagram en verschillende nieuwswebsites. Doel was om een „waarheidsbom” op Nederland te gooien. Middels het verspreiden van desinformatie via nepaccounts hoopten de actievoerders dat coronasceptische standpunten dominant zouden worden in de samenleving. De beheerder van de Telegram-groep is een zelfverklaarde „klokkenluider uit de medische wereld”, aldus Pointer, die daarvoor geen enkel bewijs heeft gevonden.

De inhoud van de berichten ging onder meer over vaccinatie. In de drie maanden dat het journalistiek platform Pointer undercover lid was van de groep deelden de trollen 708 url’s, 1.112 afbeeldingen en 528 video’s met desinformatie over coronavaccins. Ook werden e-mailadressen van GGD-testlocaties in de groep gepubliceerd. Leden werden aangespoord om zich onder valse voorwendselen voor te doen als journalist en de testlocaties „te overladen met tijdrovende vragen”, aldus Pointer. Daarnaast plaatsten de trollen het woonadres van intensivist Gommers en werden aanhangers opgeroepen op 17 april bij de arts „koffie te gaan drinken”. Aan die oproep is overigens uiteindelijk om onbekende redenen geen gehoor aangegeven.