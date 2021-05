Al weken hevige protesten tegen regering van Colombia

Na bijna drie weken van antiregeringsprotesten blijft Colombia onder grote hoogspanning staan. Protest dat aanvankelijk uitbrak tegen een belastingverhoging, houdt ook aan na schielijke intrekking van dat plan, begin deze maand. De betogers zijn met name woedend over het dodelijke geweld waarmee de autoriteiten de eerste demonstraties neersloegen. Vooral in de grote stad Cali liep het geweld de afgelopen weken volledig uit de hand. Er zijn inmiddels zeker veertig doden geteld in Colombia. De sinds 2018 regerende rechtse president Iván Duque slaagt er niet in de onvrede te sussen. Zijn oorspronkelijke belastingplan moest de overheidsfinanciën op orde brengen nu de economie vorig jaar met 7 procent is gekrompen. Bij veel burgers, die de armoede, inkomensongelijkheid en werkloosheid in de coronacrisis fors zagen oplopen, stuitte dit op onbegrip. Nadat Duque het plan grotendeels introk, toonde hij evenwel geen berouw over het staatsgeweld tegen betogers en besloot de oppositie de druk op hem verder op te voeren met nieuwe straatprotesten.