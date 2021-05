Britse trainer Mark Parsons nieuwe bondscoach van Oranjevrouwen

De Brit Mark Parsons is de nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Parsons is donderdagmiddag gepresenteerd door de KNVB. Hij is de opvolger van Sabrina Wiegman, die na de Olympische Spelen in Tokio deze zomer vertrekt bij het damesteam. Wiegman won als trainer het EK in 2017 en bereikte in twee jaar later de WK-finale. Onder Parsons’ leiding doen de Oranje-vrouwen mee aan het EK 2022 in Engeland. Ook zal hij zich met het elftal proberen te kwalificeren voor het WK 2023. Parsons zegt „superblij” te zijn „met deze prachtige klus”.

De 34-jarige Parsons werkt nu als trainer van het damesteam van de Amerikaanse club Portland Thorns. In de eerste maanden zal hij die functie combineren met het bondscoachschap van Oranje. Vanaf november gaat de Brit zich volledig op het Nederlands vrouwenteam richten, zo meldt de KNVB. In de Verenigde Staten werd hij in 2016 gekroond tot coach van het jaar; in 2017 werd hij kampioen met de Thorns.

In augustus vorig jaar maakte Wiegman bekend na de Spelen afscheid te nemen van de Oranjevrouwen. Aanvankelijk stelde de KNVB bij haar opvolging op zoek te gaan naar een „Sabrina-plus”. De spelersgroep had ook de voorkeur uitgesproken voor een Nederlandse coach. De zoektocht van de bond heeft meer dan negen maanden geduurd. De naam van Jessica Torny - de trainer van de Oranjevrouwen onder de negentien jaar - zong een tijdje rond als vervanger van Wiegman. Ook de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis leek een van de gegadigde, maar die bleef in de VS werken.

De laatste keer dat Nederland een niet-Nederlandse bondscoach had, was in 1977. Toen trainde de Oostenrijker Ernst Happel het mannenteam. In totaal zijn voor Parsons aantreden twintig niet-Nederlandse trainers in dienst geweest bij de KNVB.

