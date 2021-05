Braziliaanse oud-president Lula wil het opnemen tegen Bolsonaro in 2022

De Braziliaanse oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva wil het tijdens de verkiezingen van 2022 opnemen tegen de huidige president Jair Bolsonaro. Dat heeft hij tegen het Franse tijdschrift Paris Match gezegd. „Als ik de beste positie heb om de verkiezingen te winnen en ik ben gezond, dan zal ik niet twijfelen.”

Lula zegt dat hij Brazilië uit een impasse wil halen. Het land is zwaar getroffen door de coronapandemie, met meer dan 400.000 doden. De ultrarechtse Bolsonaro bagatelliseert de crisis. Lula vindt daarnaast dat hijzelf een goede president is geweest. „Ik heb sterke banden gesmeed met Europa, Zuid-Amerika, Afrika, de Verenigde Staten, China en Rusland”, zegt hij tegen Paris Match. Onder zijn leiding was het land volgens Lula een belangrijke speler op het wereldtoneel. Dat deed hij voornamelijk door bruggen te bouwen tussen Zuid-Amerika, Afrika en de Arabische landen. Hij wilde daarmee aantonen dat niet alleen het ‘Noorden’ belangrijk was.

Lula was van 2003 tot eind 2010 president van Brazilië. Hij werd in 2018 veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege zijn rol in een omvangrijke smeergeldaffaire die aan het licht kwam door het grootschalige corruptieonderzoek Lava Jato (‘Wasstraat’). Lula zou steekpenningen hebben aangenomen. Eerder dit jaar heeft het Federale Hooggerechtshof in Brazilië zijn veroordelingen wegens corruptie vernietigd. Daardoor kan hij zich weer verkiesbaar stellen.

