België zet leger in bij zoektocht naar gewapende militair

Het Belgische leger helpt sinds woensdagavond mee bij de zoektocht naar Jurgen C., de mogelijk gewapende beroepsmilitair die dreigde met geweld tegen virologen en de regering en sinds maandagavond voortvluchtig is. Dat melden Belgische media. De klopjacht gaat donderdag verder in het Nationaal Park Hoge Kempen, vlak bij de Nederlandse grens. Er zijn zo’n 250 agenten en 90 militairen, waaronder speciale eenheden, op de been.

Dinsdag vond een boswachter de auto van de 46-jarige C. aan de rand van een bos bij Dilsen-Stokkem, niet ver van het natuurgebied dat nu wordt uitgekamd. In zijn voertuig werden vier raketwerpers en andere wapens en munitie gevonden. Of de militair op dit moment ook gewapend is, is onduidelijk. De politie zou het Nationaal Park Hoge Kempen om die reden voorzichtig doorzoeken. Het park is afgesloten voor bezoekers.

De militair staat als extremist op een lijst van het Belgische Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en kreeg volgens De Standaard tot twee keer toe een sanctie opgelegd bij het leger, waarop hij gedegradeerd werd tot ‘wapendrager’. Hierdoor kreeg hij toegang tot het wapendepot van de Belgische defensie. De wapens kon hij meenemen uit het depot, door te stellen ze nodig te hebben voor een oefening die woensdag zou plaatsvinden. Vanwege de dreiging werd de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst dinsdag met zijn gezin ondergebracht op een veilige locatie.