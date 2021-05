Algemene Rekenkamer oordeelt hard over geldstromen

1 Meer ‘onvolkomenheden’

Als een ministerie het „bedrijfsvoeringsproces” niet goed op orde heeft spreekt de Rekenkamer van een „onvolkomendheid”. Tot 2015 was er een dalende trend in het aantal jaarlijkse kritiekpunten, maar in de afgelopen kabinetsperiode was sprake van een toename, van 35 in 2017 naar 50 in het afgelopen jaar. De Rekenkamer accepteert een foutmarge van maximaal 1 procent. In 2020 is die tolerantiegrens overschreden, bij zowel directe als toekomstige uitgaven (‘verplichtingen’). De laatste keer dat dit gelijktijdig gebeurde was twaalf jaar geleden.

2 Twee ernstige kritiekpunten

Van de 50 onvolkomenheden zijn er 2 ernstig, aldus de Rekenkamer. Bij Volksgezondheid schoot het financieel beheer over de corona-uitgaven „ernstig tekort”. Het gaat om 5,1 miljard euro aan publiek geld dat deels onrechtmatig is uitgegeven aan onder meer de inkoop van beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en testmaterialen.

Bij de minister van Defensie werden ernstige tekortkomingen vastgesteld in het vastgoedmanagement. In totaal, bij alle ministeries, kon van 9,1 miljard euro aan verplichtingen en 4,3 miljard euro aan uitgaven de rechtmatigheid niet worden vastgesteld.

3 Te veel fiscale maatregelen

De Rekenkamer herhaalt de kritiek op de 116 fiscale regelingen die Nederland rijk is. Het effect daarvan is vaak onduidelijk, terwijl ze wel 111 miljard euro kosten, tegenover 194 miljard euro aan belastinginkomsten. „Iets om over na te denken.” Volgens de Rekenkamer zijn sommige fiscale regelingen achterhaald zoals de zogenoemde landbouwvrijstelling (een belastingvoordeel voor boeren) die uit 1918 stamt en die de staat jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro kost.

4 Toezicht minister Hoekstra faalde

De Rekenkamer oordeelt hard over minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). Die is „tekortgeschoten” als toezichthouder binnen het kabinet, vooral ten opzichte van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar ook bij het verlenen van noodsteun. Als minister van Financiën had hij formeel groen licht voor die steun moeten geven vóórdat de ministerraad dit deed. Slechts bij 10 van de 27 regelingen gebeurde dat.

5 Eigen rol in Toeslagenaffaire

In het rapport wordt ook teruggeblikt op de Toeslagenaffaire en op de vraag of de Rekenkamer zelf erger had kunnen voorkomen. Terugkijkend had ook de Rekenkamer zelf „meer aandacht” moeten schenken aan signalen over de harde fraude-aanpak. De Rekenkamer noemt het „wrang” dat het die aanpak van de Belastingdienst in 2015 nog bestempelde als ‘best practice’, omdat de fraudecontrole er op papier goed uitzag. Voortaan wil ook de Rekenkamer meer gaan letten op het „burgerperspectief”.

6 Budgetrecht Tweede Kamer is geschonden

De Rekenkamer constateert herhaaldelijk dat het budgetrecht van de Tweede Kamer is geschonden. Urgente uitgaven en verplichtingen rondom corona werden aangegaan zonder de Kamer hier vooraf over te informeren, wat formeel wel moet. Maar ook het besluit vlak voor de Kerst om gedupeerden in de Toeslagenaffaire 30.000 euro uit te keren, is formeel gezien onrechtmatig genomen, omdat het besluit behalve in een brief aan de Kamer gelijktijdig via sociale media werd aangekondigd.

7 Datalek bij Buitenlandse Zaken

De Rekenkamer deed afgelopen jaar ook onderzoek naar de repatriëring van in het buitenland gestrande reizigers en stuitte daarbij op een datalek. Lijsten met namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers, bank- en verzekeringsgegevens van 18.000 personen bleken niet goed afgeschermd. „Aanvullend technisch onderzoek wees uit dat alleen bevoegden de informatie hadden geraadpleegd.” De Rekenkamer zag ook een „handzaam overzicht van alle gebruikersnamen en inlogcodes voor de sociale media van een van de ambassades” voorbijkomen.