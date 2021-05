Zeker vijftien doden bij aanslag op doopfeest in Burkina Faso

Bij een aanslag tijdens een doopfeest in het noorden van Burkina Faso zijn minstens vijftien mensen omgekomen. Dat melden de autoriteiten van het Afrikaanse land volgens internationale persbureaus woensdag. De aanslag is nog door niemand opgeëist, maar volgens persbureau AP zou in een intern veiligheidsrapport staan dat de extremisten banden hebben met de Islamitische Staat.

Het is de vierde aanval deze maand tegen inwoners van de gemeenschap in het gebied, dicht bij de stad Tin-Akoff. In de Sahel regio en het oosten van Burkina Faso nam het aantal aanslagen in de afgelopen weken ook al toe. Geweld uit de hoek van Al Qaida of Islamitische Staat heeft de afgelopen jaren al geleid tot duizenden doden in het land.

Ook in april vielen er veel doden: in één week kwamen zo’n vijftig mensen om onder wie twee Spaanse journalisten. Het geweld leidt ertoe dat meer dan 1 miljoen mensen geen thuis meer hebben in het land. Hulpoperaties worden verstoord. Hierdoor zijn volgens hulpgroepen tienduizenden mensen aan het verhongeren.