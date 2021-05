Waarde bitcoin daalt opnieuw na waarschuwing Chinese centrale bank

Na een al behoorlijk turbulente week is de bitcoin woensdag nog meer in waarde gedaald. De waarde van de cryptomunt zakte met bijna een derde naar net 26.000 euro, bijna de helft van de piek van half april. Een waarschuwing van de Chinese centrale bank dat financiële instellingen cryptovaluta voorlopig niet dienen te accepteren als betaalmiddel, had mogelijk grote invloed op het koersverloop afgelopen etmaal.

Ook andere cryptovaluta gingen mee in de daling van bitcoin. Ethereum, de een na grootste cryptomunt, verloor woensdag bijna een kwart van zijn waarde. Dogecoin, de vooral als grap bedoelde cryptomunt die door Tesla-topman Elon Musk gehypet wordt, daalde met bijna 40 procent. Na de dip woensdag steeg bitcoin uiteindelijk terug naar rond de 32.000 euro.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie maart vorig jaar maakte bitcoin een koersstijging door van bijna 500 procent. De laatste weken is de waarde flink aan het dalen. Dat gebeurde voornamelijk na een tweet van Tesla-topman Musk vorige week donderdag. Daarin kondigde hij aan dat het in de toekomst toch niet mogelijk wordt auto’s van Tesla te kopen met de cryptomunt, wat hij eerder dit jaar wel beloofd had. Als reden noemde hij de grote ecologische voetafdruk van bitcoin.

Lees ook: Een maanmissie betaald met cryptomunt Dogecoin: ontstaat er een bizarre nieuwe meme-economie?