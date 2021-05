Toussaint wint EK-goud op 50 meter rugslag, De Waard brons

De Nederlandse zwemster Kira Toussaint is woensdag Europees kampioen geworden op de 50 meter rugslag. Maaike de Waard zwom in de finale bij de EK langebaan in Boedapest naar het brons. Het is voor Toussaint de eerste titel bij een groot internationaal langebaantoernooi.

De 26-jarige Toussaint noteerde een tijd van 27,36 seconden. De Britse Kathleen Dawson werd kort daarachter tweede. Toussaint is ook houder van het Europese record op de 50 meter rugslag, dat staat op 27,10 seconden.

Lees ook: Met zeven woorden door de magische minuut-grens

Dinsdag pakte Ranomi Kromowidjojo de eerste gouden medaille voor de Nederlandse afvaardiging. Zij won de 50 meter vrije slag. Arno Kamminga greep op de 100 meter schoolslag net naast het goud. Hij werd achter de Brit Adam Peaty tweede op die afstand. Kamminga plaatste zich woensdag samen met landgenoot Casper Corbeau ook voor de finale van de 200 meter schoolslag. Die wedstrijd wordt op donderdag gehouden.