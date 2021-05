Tijdelijke nieuwe functie Lodewijk Asscher in Heerlen-Noord

Voormalig PvdA-voorman Lodewijk Asscher gaat in Heerlen-Noord in opdracht van de gemeente het stedelijk vernieuwingsprogramma vormgeven. Hij moet de betrokken partijen dichter bij elkaar brengen in het vernieuwingstraject, waaronder de gemeente, de politie, zorginstellingen, scholen en bedrijven. Dat bevestigt Asscher woensdag op Twitter na berichtgeving in De Limburger.

In zestien gebieden in Nederland stuurt de overheid aan op stedelijke vernieuwing, omdat hier de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk staan. Naast Heerlen-Noord zijn onder meer gebieden als Amsterdam-Zuidoost, Rotterdam-Zuid en Utrecht Overvecht aangewezen als vernieuwingsgebied. Betrokken partijen werken in deze gemeentes samen om de situatie te verbeteren. Asscher begint deze week als kartrekker van het traject in Heerlen-Noord en zal waarschijnlijk tot juli blijven.

De voormalige partijleider van de PvdA stapte in januari op als lijsttrekker en fractievoorzitter vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Als minister van Sociale Zaken was Asscher tijdens kabinet-Rutte II medeverantwoordelijk voor het lot van de tienduizenden gedupeerden in de affaire. Lilianne Ploumen nam daarna het fractievoorzitterschap van de PvdA over.