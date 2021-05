Tessa zag grootmoeders boom

Grafisch ontwerper Tessa van der Waals (60, rechts) zat juli 1970 samen met zusje Renet (55, diplomaat) op het stoepje van het Toverhuis in Wildforsters enclave Klein Boeschoten op de Veluwe.

‘Renet zat met haar rug tegen de deur waarachter onze grootmoeder Clara vaak stond. Leunend op de onderste deurhelft keek zij dan richting een eenzame eik op de wal in het bouwland: haar eigen, vlak na de oorlog geplante boom. In 1901 kocht haar vader, onze overgrootvader, Klein Boeschoten. Hij bouwde er een houten huis, de Villa, met een apart atelier, later het Toverhuis. De boer met diens gemengde bedrijf, de boerderij en het bos bleven bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Clara het beheer. Zij was een sterke, vroeg-gescheiden vrouw. In onze jeugd reden we met het gezin in een Deux Chevaux vanuit Groningen naar de Veluwe. Wij sliepen in de Villa. Water aansluiten, kachel aansteken, boodschappen uitpakken was het aankomstritueel. Grootmoeder zat in het Toverhuis. De naam verwees naar hoe het atelier in enkele dagen omgetoverd was tot slaap- en kookplek: het Toverhuis. Zij serveerde daar thee met langetjes. Clara had oog voor al haar kleinkinderen. Tijdens wandelingen vertelde zij over bomen. Ook moesten wij prunussen trekken: een welig tierende exoot. Als Renet en ik een prunus zien, dan moet-ie eruit. Onze vader, inmiddels 96 jaar, heeft soortgelijke jeugdherinneringen; tekenend voor deze dierbare plek. Het beheer is inmiddels in handen van de vierde generatie. Op 31 augustus, Clara’s verjaardag, komen we vaak als familie tezamen. Haar rol in het bosbeheer was cruciaal. En haar levenshouding heeft ons beïnvloed: positief kritisch, weetgierig én bewust van jouw verantwoordelijkheid voor de natuur. Uiteindelijk is zij negenennegentig geworden. Vlak voor haar dood in 1994 zei Renet: ‘Grootmoeder, ga maar wandelen bij jouw boom.’ En dat is zij gaan doen.”

