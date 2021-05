Schietpartij in Amsterdam-Noord, veel politie op de been

Aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord zijn woensdagmiddag rond 14.15 uur schoten gelost. Daarop heeft de politie met meerdere eenheden de achtervolging ingezet. Omwonenden moeten binnenblijven.

De politie is met veel agenten op de been. Ook vliegt een politiehelikopter over de wijk. Of bij de schietpartij gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Of de schutter nog rondloopt, kan de politie op dit moment niet zeggen.

In de Volgermeerpolder bij Broek in Waterland zijn rookwolken gezien. Het openbaar vervoer wordt omgeleid.

Politie_Adam Politie Eenheid Amsterdam In de omgeving van de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord is rond 14.15 uur geschoten. Daarna is een achtervolging ontstaan waarbij meerdere politie-eenheden betrokken waren. Nadere info volgt. 19 mei 2021 @ 12:56 Volgen

Dit bericht wordt aangevuld