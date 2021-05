Met opzeggen van belastingverdrag met Nederland snijdt Rusland zichzelf in de vingers

Nederlandse bedrijven in Rusland en Russische bedrijven in Nederland dreigen vanaf volgend jaar flink meer belasting te gaan betalen. Dat is het gevolg van de Russische opzegging van het belastingverdrag met Nederland. De opzegging komt na maanden van vruchteloze onderhandelingen tussen Moskou en Den Haag, waarbij Nederland weigerde in te stemmen met door Rusland geëiste, drastische aanpassingen in het verdrag.

Met de opzegging gaat de belasting op dividenduitkeringen van bedrijven in beide landen omhoog van 5 naar 15 procent, en die op rentes en royalty’s van 0 naar 20 procent. Ook zullen enkele andere belastingafspraken in het verdrag komen te vervallen. Vorige week nam de Doema een wet aan die de opzegging mogelijk maakt. Nederland heeft er alleen nog geen formele kennisgeving van ontvangen.

De Russische regering heeft het afgelopen jaar hard ingezet op het heronderhandelen van afspraken met landen die ze beschouwt als belastingparadijzen voor Russische multinationals. Met belastingverhogingen hoopt Rusland nieuwe inkomsten aan te boren en de door corona, lage olieprijzen en sancties geplaagde economie een impuls te geven. De Russische president Poetin hamerde vorig jaar meermaals op de noodzaak de belastingen te verhogen en internationale belastingontwijking tegen te gaan.

Eind vorig jaar liepen onderhandelingen tussen Moskou en Den Haag over een door Rusland voorgestelde verdragsherziening spaak. Om belastingontwijking tegen te gaan, eiste Rusland een flinke belastingverhoging op dividenden, rentes en royalty’s voor bedrijven in beide landen. Moskou probeerde een uitzondering te bedingen voor staatsbedrijven en sommige beursgenoteerde bedrijven, die wél zouden mogen blijven profiteren van de oude regeling. Nederland wilde daarmee niet akkoord gaan, omdat het Russische voorstel niet alleen belastingontwijking middels brievenbusfirma’s zou tegengaan, maar ook het Nederlandse midden- en kleinbedrijf hard zou raken.

Want waar het bij Russische vestigingen in Nederland vooral om brievenbusfirma’s gaat, betreft de Nederlandse bedrijvigheid in Rusland vooral de mkb-sector. Deze bedrijven zouden onevenredig hard worden getroffen, vond Den Haag. Nederlandse tegenvoorstellen om belastingfraude door brievenbusfirma’s harder aan te pakken, werden door Rusland om onduidelijke redenen verworpen.

Vorig jaar wees Moskou Cyprus, Malta, Luxemburg, Zwitserland en Nederland aan als de belangrijkste Europese belastinghavens voor Russische bedrijven. Deze landen zouden met hun gunstige fiscale klimaat het meeste kapitaal aan de Russische schatkist onttrekken. Cyprus weigerde in eerste instantie met de Russische eisen akkoord te gaan, maar ging na dreigementen tot opzegging van het verdrag toch overstag. Ook Malta en Luxemburg gingen akkoord. Met Zwitserland lopen de onderhandelingen nog.

Nederland bleek een lastiger horde voor de Russen. In Nederland staan weliswaar talloze Russische (semi-)staatsbedrijven en multinationals als brievenbusfirma geregistreerd, waaronder internetgigant Yandex en voedseldistributeur X5 Retail Group, maar ook de Russische spoorwegen, olieconcerns Rosneft en Basjneft, Gazprom en verschillende banken.

Gevolgen De investeringen van Nederland in Rusland zijn veel groter dan andersom

Het opzeggen van het belastingverdrag door Rusland roept de vraag op hoe groot gevolgen kunnen zijn voor Russische bedrijven in Nederland en vice versa. Hoeveel zijn die investeringen over en weer? Van 2015 tot en met 2018 lagen de totale investeringen van Nederland in Rusland rond de 100 miljard euro, zo blijkt uit de meest recent beschikbare gegevens van De Nederlandsche Bank. Andersom zijn de investeringen van Rusland in Nederland een stuk lager, rond de 30 à 40 miljard euro per jaar.

Opvallend is dat het overgrote deel van die investeringen via zogenoemde Bijzondere Financiële Instellingen (bfi’s), of brievenbusfirma’s, loopt. Deze bfi’s beheren vaak dochterbedrijven, deelnemingen, royalty’s en andere rechten voor moederbedrijven in het buitenland, vanwege de voordelige fiscale wetgeving in Nederland. De investeringen lopen dan via Nederland door naar andere landen.

Zeker de laatste jaren ging een groot deel van de investeringen over en weer naar sectoren als de delfstoffenwinning, olie- en chemische industrie. Zo investeerden ING en pensioenfonds ABP volgens onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer de afgelopen jaren samen 1 miljard euro in het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel. Russische bedrijven die (deels) zijn gevestigd in Nederland zijn onder meer staatsbedrijven als Gazprom, Rosneft (olie en gas) en Alrosa (mijnbouw), en technologiebedrijf Yandex dat in de Verenigde Staten aan de Nasdaq genoteerd staat.

Sinds het einde van de Sovjet-Unie kampt Rusland met een grote kapitaalvlucht. In 2019 berekende persbureau Bloomberg, aan de hand van gegevens van de Russische centrale bank en onderzoek van onder andere de Franse econoom Thomas Piketty, dat er de afgelopen 25 jaar zo’n 615 miljard euro uit Rusland in offshorebedrijven in het buitenland is gestald. Volgens de organisatie Tax Justice Network loopt Rusland jaarlijks zo’n 5 miljard dollar mis aan belastinginkomsten.