‘Puur’ internet, voor wie liever streamt dan kijkt

Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor een kabelmaatschappij: vanaf deze week biedt VodafoneZiggo breedband internet zonder verplicht tv-pakket. Jarenlang zagen bijna vier miljoen Nederlandse huishoudens op hun rekening dat kabeltv en kabelinternet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze strategie helpt extra zenders te verkopen of klanten te trekken met gratis sportzenders.

Het Internet Only-pakket moet gebruikers aanspreken die liever streamen dan kijken. Dit abonnement is met name voor jongeren bedoeld, schrijft VodafoneZiggo in een persbericht. Maar eigenlijk is iedereen prima af met een online tv-menu dat bestaat uit NPO Start of NL Ziet, met een vleugje Videoland, Netflix of Prime Video.

Raar genoeg levert VodafoneZiggo bij Internet Only toch een digitaal tv-signaal mee met tientallen zenders. De verklaring: het is technisch ingewikkeld om dat uit elkaar te halen. En als tv niet ontbundeld kan worden, dan moet je het maar weggeven.

VodafoneZiggo heeft haast, want het is onrustig op de providermarkt. T-Mobile en KPN buitelen over elkaar heen om glasvezel uit te rollen met hulp van externe investeerders. Het snelle Nederlandse internet trekt ook de aandacht van buitenlandse beleggers: KPN moest al twee overnamepogingen afslaan.

Of er nou glasvezel of een coaxkabel in je meterkast binnenkomt, er wordt aan de andere kant van het modem hard getrokken om de gunsten van de consument. Zeker in de maand mei, als marktleiders KPN en VodafoneZiggo traditiegetrouw hun tariefsaanpassingen bekendmaken.

Vanaf juli gaan de abonnementskosten bij beide providers gemiddeld met zo’n anderhalve euro per maand omhoog. Dat is minder dan verwacht – misschien dat de concurrentie van prijsvechter T-Mobile vruchten afwerpt. Opvallend: de allersnelste abonnementen, van 1 gigabit per seconde, worden goedkoper.

Een andere prijzenslag speelt zich af bij sportwedstrijden. VodafoneZiggo raakt de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 kwijt. Een Scandinavisch mediabedrijf, Viaplay, betaalt meer dan 30 miljoen euro per jaar om de races te mogen uitzenden, verklapte sportmarketeer Chris Woerts in het tv-programma Veronica Inside.

Het verlies van de Formule 1 is een klap voor de provider. De wedstrijden met Max Verstappen trekken vaak meer dan twee miljoen kijkers. De Formule 1-deal staat los van het sponsorcontract met Max, maar wellicht dat VodafoneZiggo zijn strategie – de bundeling van content en breedband – moet herijken.

Een beetje wrang is dat wel: VodafoneZiggo maakt deel uit van het imperium van de Amerikaanse telecommagnaat John Malone. Hij bestiert als grootaandeelhouder zowel Liberty Global (voor 50 procent eigenaar van VodafoneZiggo) als Liberty Media. Dat bedrijf is eigenaar van het Formule 1-circus. Maar Liberty mag de eigen zusterbedrijven niet voortrekken bij de uitzendrechten, dus greep VodafoneZiggo mis.

John Malone heeft, zelfs op zijn tachtigste, nog altijd de pole position. Deze week was hij de stille winnaar bij een grote mediadeal. De Amerikaanse provider AT&T betaalde in 2018 85 miljard dollar voor entertainmentbedrijf WarnerMedia. Dat bleek een misser: WarnerMedia wordt afgestoten en fuseert met Discovery. Deze deal geeft John Malone (die ook aan de touwtjes trekt bij Discovery) een invloedrijke positie bij een nieuw te vormen concurrent voor Netflix en Disney+.

Zo blijft Malone magnaat onder de magnaten. Hij bundelt media en entertainment in hapklare brokken, nu niet meer als zenderpakket maar als streamingdienst. Tv verandert in internet en internet verandert weer in tv: het is oude wijn in nieuwe zakken.

Marc Hijink schrijft elke woensdag op deze plaats over technologie.

