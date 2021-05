Play-offs Europees voetbal: FC Utrecht naar finale

FC Utrecht heeft woensdag onder het toeziend oog van drieduizend supporters de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt. De ploeg van trainer René Hake won met 1-0 van FC Groningen door een doelpunt van Simon Gustafson. In de finale wacht Feyenoord of Sparta Rotterdam.

FC Utrecht eindigde in de reguliere competitie een plek hoger (zesde) dan FC Groningen en had daardoor het thuisvoordeel. Dat werd versterkt door de drieduizend toegelaten fans in de Galgenwaard. Toch bleken beide ploegen vooral niet te willen verliezen. Tot echt grote kansen kwam het dan ook niet in eerste helft.

In de tweede helft raakte FC Groningen via een vrije trap van aanvoerder Arjen Robben, die de hele wedstrijd speelde, de paal. Een kwartier voor tijd schoot de Zweed Gustafson de bal met links van net buiten het strafschopgebied hard achter Groningen-doelman Sergio Padt. Dat doelpunt kwam Groningen niet meer te boven.

Later op de avond speelt Feyenoord in de eigen Kuip tegen stadgenoot Sparta Rotterdam om de andere plek in de finale van de play-offs. De winnaar van de eindstrijd doet volgend seizoen mee in de Conference League, een nieuw Europees toernooi.