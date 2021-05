Omzet bouwsector met 2,2 procent gestegen in eerste kwartaal

De omzet in de bouwsector is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De totale bouwkosten stegen ook: deze lagen in het eerste kwartaal ruim 3,6 miljard hoger dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat betekent een stijging van 22 procent. Dat blijkt uit cijfers die Centraal Bureau voor Statistiek donderdag heeft gepubliceerd.

Voor de bouw van ruim 18.000 woningen werd in de maanden januari, februari en maart een vergunning afgegeven. Dat is ruim 15 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2020. Het is voor de vijfde kwartaal op rij dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is gestegen. Dit is volgens het CBS een belangrijke indicator om te zien hoeveel woningen er in de nabije toekomst gebouwd worden.

Naast het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen steeg ook het aantal afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen. Dit lag bijna 27 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt doordat de totale bouwkosten toenamen voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Het verbouwen van bestaande bedrijfsgebouwen nam juist weer met 18 procent af.

De cijfers over het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen komen een jaar nadat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) juist verwachtte dat de productie van dat type woningen met 5 procent per jaar zou dalen vanwege de stikstofcrisis. In een rapport had de EIB becijferd dat de woningbouw en de infrastructurele projecten het zwaarst getroffen werden als gevolg van de nieuwe PFAS-norm en de stikstofcrisis. Het instituut voorspelde daarbij wel al dat het verlenen van vergunningen in 2021 weer op stoom zou komen.