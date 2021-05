OM in hoger beroep om vormfout te herstellen in zaak doodschieten Van Wijk

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak over de dood van de 24-jarige Bas van Wijk, die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten in een Amsterdams recreatiegebied. Dinsdag veroordeelde de rechtbank Samir el Y. (21) tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Het OM had achttien jaar geëist tegen El Y., maar door een justitiële vormfout in het strafdossier viel de straf fors lager uit. Woensdag maakt het OM daarom bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, om de fout te kunnen herstellen in de tenlastelegging.

Justitie vindt een veroordeling van El Y. op basis van „gekwalificeerde doodslag” gerechtvaardigd. In de tenlastelegging voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn de plaats en datum van het dodelijke incident abusievelijk niet gemeld bij het feit gekwalificeerde doodslag. Het OM stelt dit „zeer te betreuren”. Uit het vonnis blijkt dat de rechter niet kon beoordelen of sprake was van gekwalificeerde doodslag. Door het ontbreken van de gegevens is El Y. veroordeeld voor doodslag, daardoor valt zijn strafmaat een stuk lager uit.

De zaak draait om een conflict dat op 8 augustus ontstond bij een recreatieplaats aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. Van Wijk was daar met vrienden samengekomen op een zwemsteiger, waar ze ruzie kregen met een andere jongerengroep. Daarbij eiste El Y. dat een van hen zijn Rolex-horloge - dat achteraf nep bleek te zijn - zou afdoen en inleveren. Van Wijk verweerde zich daartegen, waarna hij door El Y. werd beschoten en overleed aan zijn verwondingen. De rechters oordeelden dat hij schuldig is aan aan doodslag, afpersing, het dreigen met een vuurwapen en vuurwapenbezit.

