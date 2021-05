NPO-bestuurder Rijxman: ‘vecht discussie niet uit via scherm’

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman heeft de omroepen opgeroepen te stoppen met actievoeren tegen de nieuwe omroepplannen in hun eigen zendtijd. In een brief aan het College van Omroepen, ingezien door NRC, schrijft Rijxman maandag dat de NPO er begrip voor heeft dat „programmaleiding en makers zich uitspreken over bepaalde keuzes”, maar de manier waarop dat gebeurt – in zendtijd van de publieke omroep – overschrijdt „de grens van het betamelijke”. Er zou een sfeer ontstaan „van elkaar de maat nemen via de media”.

Afgelopen zaterdag richtte Kassa-presentator Amber Kortzorg zich in de uitzending rechtstreeks tot de kijker. Zij riep hen op hun onvrede over de nieuwe plannen van de NPO met de redactie te delen. De programmamakers waren kort ervoor op de hoogte gebracht van het voornemen om het aantal afleveringen te halveren. Kortzorg stelde dat de halvering betekent dat netmanagers de stem van burgers minder belangrijk vinden dan amusementsprogramma’s.

De halvering maakt deel uit van een groter bezuinigingsplan. Om budget vrij te maken voor video-on-demand en programma’s om de middengroep (20-49 jaar) naar de lineaire televisie te trekken, moeten omroepen komend jaar geld inleveren. Zo worden reguliere uitzendingen van Andere Tijden geschrapt (er komen wel tien specials) en verdwijnen titels als Blauw Bloed, Typisch en Opgelicht?!.

Buiten proporties

In haar brief roept Rijxman omroepen op om de discussie intern te voeren, en de plannen „niet via het scherm uit te vechten”.

De NPO-leiding zoekt overigens zelf ook de publiciteit. Tv-directeur Frans Klein verscheen in twee talkshows. NRC en het AD werden vorige week uitgenodigd door Klein en NPO2-netmanager Gijs van Beuzekom voor een interview om „misverstanden” rondom de plannen voor de nieuwe programmering uit de weg te ruimen.

Omroep BNNVARA hoopt de leiding alsnog op andere gedachten te brengen. Kassa-presentator Amber Kortzorg besloot de uitzending met een boodschap: „Eén ding is zeker: hier is het laatste woord wat ons betreft nog niet over gesproken.”

Omroepmedewerkers voerden in het verleden vaker actie in eigen zendtijd. In 2005 zonden De Wereld Draait Door, De Leugen Regeert en Twee voor Twaalf alleen beelden uit van het publiek in de studio. De programmamakers protesteerden tegen de plannen van de Raad van Bestuur van de publieke omroep. Zij wilden hun eigen thuisnet behouden. De Raad van Bestuur noemde de actie destijds „buiten proporties”.