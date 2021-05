Nieuwe legertrucks passen niet in kazerne Oirschot

De nieuwe legertrucks van Scania, bedoeld voor onder meer de kazerne in het Brabantse Oirschot, blijken groter dan gedacht. De voertuigen zijn te groot voor het onderhoud op de werkplaats. Voor onderhoudswerkzaamheden moeten de trucks de komende jaren daarom uitwijken naar een alternatieve locatie. Dat bevestigt de landmacht woensdag na berichtgeving van Omroep Brabant.

De nieuwe voertuigen, die na veertig jaar de oude modellen vervangen, zijn voorzien van zogeheten Marshall-containers. Ook zijn de trucks gereedgemaakt voor militair gebruik, daarvoor is het voertuig hoger op zijn wielen geplaatst. De aanpassingen maken de trucks een stuk groter dan hun voorganger en daarom passen ze niet meer in de kazerne in Oirschot. Als de monteurs onderhoud moet plegen aan de voertuigen, gebeurt dit op een andere plek, bijvoorbeeld in een Scania-garage of op de werkplaats van kazerne Vredepeel.

De komende jaren zal tweederde van de defensiepanden gerenoveerd worden, daar behoort de kazerne van Oirschot ook bij. Maar die operatie neemt enkele jaren in beslag. Tot die tijd moeten de monteurs voor onderhoudswerkzaamheden mogelijk uitwijken.

In totaal heeft defensie 2.800 Scania-voertuigen besteld. „Mogelijk geven die qua onderhoud ook op andere plekken ongemakken en kan dat betekenen dat personeel werkzaamheden op andere locaties moet uitvoeren”, zegt een woordvoerder. Desondanks is de landmacht blij met de trucks, waarvan de eerste twee deze week zijn geleverd in Oirschot. „We hebben na jaren van bezuinigingen eindelijk nieuwe spullen. De voordelen daarvan wegen op tegen de praktische nadelen van het onderhoud.”