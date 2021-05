Klöpping begint crowdfundcampagne om de tweets van viroloog Van Ranst in te lijsten

Terwijl in eigen land een klopjacht aan de gang was op een zwaar bewapende ex-militair die het op zijn leven zou hebben voorzien mengde de ondergedoken Belgische viroloog Marc van Ranst zich deze woensdag in een discussie op Twitter.

Willem Engel, de Rotterdamse dansschoolhouder die vorig jaar bekendheid vergaarde als voorman van de coronasceptische beweging Viruswaarheid, stelde ‘s ochtends in een tweet dat hij „niet voor het bedreigen van wie dan ook is”, maar dat „Van Ranst het zo bont heeft gemaakt dat hij nu extreem gehaat is.”

Van Ranst, met ruim 120.800 volgers niet alleen een gezaghebbend viroloog maar ook een bekende Belg op Twitter, besloot op de tweet van Engel te reageren. „Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou dat best ook niet doen.” De twitterconversatie ging vervolgens nog even zo door. Een uitnodiging voor een debat door Engel pareerde Van Ranst bijvoorbeeld met de opmerking: „Niemand wil Ajax zien spelen tegen VV Sliedrecht. En jij bent zeker geen Willem II, Willem.”

vanranstmarc Marc Van Ranst @willem_engel @Matanza28274507 Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam. 19 mei 2021 @ 01:13 Volgen

Hoofdmaarschalk van de wappiekermis

Zijn weerwoord kwam de bedreigde viroloog op veel bijval te staan. Internetondernemer Alexander Klöpping zette bijvoorbeeld in allerijl een crowdfundcampagne op, waarmee hij geld wilde inzamelen om de uitwisseling op Twitter in zogeheten abri’s in bushokjes en stations te plaatsen. „Hij heeft niet alleen een meneer met een raketwerper achter zich aan”, stelde Klöpping op de crowdfundpagina, „hij sabelde de hoofdmaarschalk van de wappiekermis, Willem Engel, neer op Twitter met de scherpste pen. Het is duidelijk: Marc van Ranst verdient onze steun.”

Binnen een uur haalde de media-ondernemer, bekend van onder meer Blendle en Een podcast over Media, al een kleine 400 donaties binnen. De teller stond daarmee op zo’n 4.000 euro.