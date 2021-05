Klopjacht op zwaarbewapende militair die Belgische viroloog bedreigde gaat door

Hij zou woensdag een schietoefening gaan doen, had Jürgen C. volgens Belgische media als smoesje gebruikt toen hij uit de kazerne onder meer een machinepistool, een gewoon pistool, en een raketwerper meenam, samen met een kogelwerend vest. Een schietoefening kwam er niet. Wel liet de 46-jarige schietinstructeur bij het leger twee afscheidsbrieven achter. Eén was voor zijn gezin, in de ander dreigde hij volgens het parket „met een gewelddadige actie”.

Volgens De Standaard schreef hij dat hij „niet meer kon leven in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben”. Hij kondigde aan dat hij „in het verzet” zou gaan en zich „niet zonder slag of stoot” zou overgeven.

In de loop van maandag al begon een klopjacht op de militair. Dinsdagavond zochten zwaarbewapende speciale eenheden van de federale politie in de Belgisch-Limburgse bossen rond Dilsen, waar ze uiteindelijk zijn auto vonden. Daar werden „de meest onrustwekkende” wapens teruggevonden – welke dat precies waren, maakte het parket niet duidelijk. Van de man is nog altijd geen spoor. Volgens omroep VRT gaat het parket er vanuit dat hij nog altijd gewapend is.

Korporaal C. stond op de terroristenlijst van het OCAD, het orgaan dat terroristische en extremistische dreigingen in België in het oog houdt. Hij zou er openlijk extreem-rechtse sympathieën op nahouden en gewelddadig zijn, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Zo zou C. volgens bronnen in De Standaard contact onderhouden met de ex-militair Tomas Boutens, die in 2014 werd veroordeeld als kopstuk van het neonazistische Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Ook zou C. recent onder anderen de vooraanstaande viroloog Marc Van Ranst hebben bedreigd. Van Ranst werd dinsdag met zijn gezin in veiligheid gebracht op een geheime locatie. Daarvandaan liet de viroloog, die al vaker doodsbedreigingen ontving uit extreem-rechtse hoek, via Twitter weten: „Zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk.”

Sancties

Na zijn bedreiging van Van Ranst eerder dit jaar werd C. opgepakt en voorgeleid, meldt De Standaard. Hij zou daarna een sanctie opgelegd hebben gekregen bij Defensie. Maar hoe het kan dat C., hoewel de veiligheidsdiensten hem in het oog hielden, dan toch voor het leger bleef werken en zo gemakkelijk aan wapens kon komen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Op de Vlaamse Radio 1 zei Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP daarover: „Iemand op de OCAD-lijst wordt niet automatisch ontslagen uit het leger.” Daar gaat eerst een „grondig onderzoek” aan vooraf, omdat de redenen om op een OCAD-lijst te belanden volgens Huwart uiteenlopend kunnen zijn.

Normaal gesproken zijn er veiligheids- en controlemechanismen om te voorkomen dat wapens gemakkelijk kunnen worden meegenomen. „Maar er zijn altijd mensen die er omwille van hun functie toegang toe hebben.” Van iemand die op een OCAD-lijst staat, zou normaal gesproken de veiligheidsmachtiging moeten worden ingetrokken. Of dat hier is gebeurd, is niet duidelijk. De legerleiding zal een onderzoek instellen naar Jürgen C., liet Huwart weten.

C. zou niet de enige met extreem-rechtse sympathieën zijn bij het leger: eind maart verklaarde het hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) tegenover omroep RTBF dat zijn dienst een dertigtal extreem-rechtse militairen volgt.

Lees hier een interview met de Belgische viroloog Marc van Ranst door correspondent Anouk van Kampen