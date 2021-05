Kabinet wil Syriërs nog niet terugsturen

Het kabinet is niet van plan om in navolging van Denemarken Syrische asielzoekers terug naar hun land te sturen. Volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) kan Syrië volgens de laatste beschikbare gegevens nog steeds niet als veilig land worden bestempeld. De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de kwestie, op verzoek van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. FVD, JA21 en PVV vinden dat Broekers-Knol van de Denen moet leren, maar partijen als Denk, Volt, BIJ1, GroenLinks en SP willen juist dat de staatssecretaris haar Deense collega aanspreekt op dit beleid, waarmee Denemarken binnen de EU uit de pas loopt.

Voor de zomer

„Je stuurt geen mensen terug naar een plek waar martelingen en explosies plaatsvinden”, zei CDA-Kamerlid Anne Kuik. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma wil in het algemeen een strenger asielbeleid. Zijn partij zou graag zien dat de duur van een tijdelijke verblijfsvergunning wordt teruggebracht van de huidige 5 naar 3 jaar. Maar ook Wiersma acht Syrië op dit moment niet veilig. Hij wees er bovendien op dat Denemarken worstelt met de uitvoering van het eigen beleid. „Daar zitten mensen in detentie en die worden vrijwillig gemotiveerd om weg te gaan.” Marieke Koekkoek (Volt) typeerde die praktijk als het „uitroken” van asielzoekers.

Broekers-Knol zei dat er „voor de zomer”, ongeveer binnen twee maanden, een nieuw ambtsbericht komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toestand in Syrië. Dit bericht zal als uitgangspunt dienen voor verder beleid. Ze toonde zich niet bereid om haar Deense collega aan te spreken. Op dit moment hebben zo’n 47.000 Syriërs in Nederland een verblijfsvergunning ‘voor bepaalde tijd’.