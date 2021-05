Justitie opent strafrechtelijk onderzoek naar Trump Organization

Het openbaar ministerie van de Amerikaanse staat New York heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de Trump Organization, een onderdeel van het zakenimperium van de voormalige president Donald J. Trump. Dat meldt CNN woensdagmorgen. In het onderzoek werkt de openbaar aanklager van Manhattan samen met procureur-generaal Letitia James, die in 2019 al een onderzoek opende naar mogelijke overtredingen van het burgerlijk recht door de organisatie. Onderzocht wordt of de Trump Organization sjoemelde met de waarde van vastgoedeigendom om leningen en fiscale voordelen te krijgen.

Het strafrechtelijke onderzoek kan leiden tot één of meerdere aanklachten tegen de Trump Organization. Daarnaast wordt ook het civiele onderzoek doorgezet. Of Trump als individu onderdeel uitmaakt van het onderzoek, is niet bekend. De Trump Organization wil tegenover Amerikaanse media nog niet reageren op de nieuwe ontwikkelingen en ook de openbaar aanklager wilde op dit moment nog niet meer kwijt over het onderzoek.

Na een langslepende rechtsprocedure tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof bemachtigde Cyrus Vance Jr., de New Yorkse officier van justitie, in februari de belastingaangiftes en andere financiële administratie van Trump zelf. Tijdens zijn presidentschap weigerde Trump deze te openbaren. Eerder noemde de oud-president de onderzoeken van de openbaar aanklager „politiek gemotiveerd”. Naast de onderzoeken naar de Trump Organization loopt ook nog een onderzoek in de staat Georgia. Dat onderzoek draait om de pogingen van Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

