IJsberg groter dan Mallorca breekt af van Antarctica

Aan de westkant van Antarctica is een stuk ijs van 4.320 vierkante kilometer losgebroken van de Ronne-ijsplaat. Daarmee is de ijsberg, die de naam A-76 heeft gekregen, op dit moment de grootste ter wereld. Dat meldt het Europese Ruimte Agentschap (ESA) woensdag. Het stuk ijs is groter dan het Spaanse eiland Mallorca en net iets kleiner dan de provincie Noord-Brabant. Aan de hand van satellietbeelden van de Copernicus Sentinel-1 schat het ESA de afmetingen op een lengte van ongeveer 170 kilometer en een breedte van 25 kilometer.

Op satellietfoto’s is te zien hoe de scheur van het afgebroken stuk de laatste maanden groeide. De ijsberg ligt nu nog op de Weddellzee, tegen Antarctica aan, maar zal in de toekomst richting het noorden drijven. Het afbreken van stukken ijsplaat wordt door klimaatverandering versneld. Doordat de ijskorst krimpt glijden ook gletsjers sneller de zee in.

De ijsberg die hiervoor met 3.880 km² de grootste was, ligt eveneens op de Weddellzee. Dat stuk ijs, A-23A genaamd, brak in 1986 af van de Filchner-ijsplaat. Tot 2017 bewoog de ijsberg slechts tweehonderd kilometer, doordat het ijs nog wel vast zit aan de zeebodem. Meer recent brak in februari nog een stuk ijs los van de Brunt-ijsplaat, met een oppervlakte van 1.270 km².