Het nut van onderhands werpen

Op een dag las de Israëlische Etgar Keret in de krant een bericht over de dierentuin in de Gaza. Sinds er gevechten zijn begonnen, lijden de dieren. De journalist van het artikel zoomt in op de leeuwen en de struisvogels. Terwijl de bombardementen voortduren, moeten er keuzes gemaakt worden nu niemand de beesten nog regelmatig kan voeren. „De commandant van de brigade wilde één bepaalde leeuw redden tijdens een speciale operatie en die overbrengen naar Israël. De andere dieren moesten maar voor zichzelf zorgen. Een ander, kleiner artikel, zonder foto, meldde dat het aantal kinderen dat tot dusver was omgekomen bij de bombardementen in Gaza de driehonderd was gepasseerd. Net als de struisvogels moest de rest daar ook maar voor zichzelf zorgen”, schrijft hij in zijn boek Zeven vette jaren. Zo goed als waargebeurde verhalen.

Het verhaal kwam de afgelopen tijd weer naar boven, zeker toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uitlegde dat er nog wat aanvallen uitgevoerd moesten worden, nadat hij een telefoontje had gehad van de Amerikaanse president Joe Biden waarin deze had gevraagd om een wapenstilstand, na ruim een week van gevechten tussen Israël en Palestina.

Eadweard Muybridge, Plate 273, Baseball Pitching. Foto Eadweard Muybrdige

De werpende soldaat lijkt een beetje op de werper tijdens het Amerikaanse honkbal die de negentiende-eeuwse fotograaf Eadweard Muybridge vastlegde voor zijn serie The Human Figure in Motion. Het was deze Britse, in Amerika wonende fotograaf die foto’s maakte waarbij de belichtingstijd maar een fractie van een seconde duurde. Wat bewoog legde hij vast, plaatste hij achter elkaar en dan kreeg je vanzelf vastgelegde beweging.

De werper van Muybridge heeft een betere worp dan de Israëlische soldaat. Je ziet aan de manier waarop hij staat dat hij mikt, de soldaat daarentegen heeft zijn hand zo dat het hem vooral om de afstand gaat die hij moet overbruggen, veel minder om de exacte plek. Daar ergens is goed genoeg.

Opvallend is dat beide werpers een onderhandse worp hebben. Op school was degene die onderhands wierp altijd een beetje het onzekere type, dat niet echt goed in sport was en dat ook meestal als laatste gekozen werd wanneer er een team werd samengesteld. Het is, als je deze twee bekijkt, een beeld dat je alsnog moet bijstellen: beiden werpers zijn hier zeker van hun zaak, van de winst die er komen gaat mede door deze onderhandse worp.

Als Biden succes wil boeken bij Netanyahu moet hij het wellicht ook vanuit een onderhandse worp doen. Hoe zou een politieke onderhandse worp eruit zien? Mummelend aandringen of juist zelfverzekerd een scheldtirade afsteken?

Of misschien helpt dit voor alle partijen: als je bang bent voor je tegenstander, beeld je in dat hij naakt is, dan wordt hij vanzelf weerloos.