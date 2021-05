Festival Music Meeting begint een online muziekkanaal

Net als de meeste festivals worstelde ook het Nijmeegse Music Meeting al ver voor corona met de vraag hoe ze langer dan een weekend per jaar hun publiek konden bereiken. Er waren altijd plannen, maar nu het festival voor de tweede keer op rij niet kan doorgaan is het er opeens: Music Meeting All Ears, een nieuw online muziekkanaal.

Naast archiefmateriaal ligt de nadruk op nieuwe producties zoals podcasts, geschreven artikelen, intieme sessies en een documentaireserie gepresenteerd door televisiemaker Jan Douwe Kroeske. Dit pinksterweekend worden twaalf concerten opgenomen die gedurende het jaar online zullen verschijnen.

De plannen zijn ambitieus en dus ook duur. Music Meeting richt zich op avontuurlijke muziek op het snijvlak van jazz, klassiek en niet-westerse muziek, geen muziek voor een groot publiek. Het zal een uitdaging zijn om het platform levensvatbaar te maken. „We experimenteren”, zegt artistiek leider Maite Hontelé, die zelf tot twee jaar geleden succesvol salsatrompettist was. „En we zorgen ervoor dat de muzikanten en makers fair betaald worden.”

Lees ook: Maite Hontelé raakt geen trompet meer aan

Waarom een online muziekkanaal?

„Het is niet een door corona gedreven idee, maar wel door corona versneld. Vorig jaar verspilden we veel energie met plannen maken en weer bijstellen. We willen er zijn voor de muzikanten en het publiek, én ons eigen team perspectief bieden. Het festival wordt steeds meer een productiehuis. We willen alles uitproberen: lange sessies, korte sessies, kijkjes voor- en achter de schermen, fotoreportages. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het alleen voor dit jaar is, maar voor de eeuwigheid.”

Wat kan het publiek op de site vinden?

„Het is een magazine, radioshow en televisieprogramma in een. Het eerste concert dat online komt is van de Mexicaanse bassiste Fuensanta Méndez die in Nederland woont. We hebben haar een compositieopdracht gegeven en daarnaast gekoppeld aan de Syrische ud-speler Nawras Altaky. Met die twee hebben we een intieme sessie opgenomen en een podcast. Zo krijg je uiteindelijk van achttien artiesten een profiel met verdieping. Die zijn door ons uitgekozen, het is een ontdekkingstocht zonder algoritmen.”

In 2018 veranderde Music Meeting van karakter door de populaire ‘parktickets’ af te schaffen. Er kwamen minder studenten en dagjesmensen, er werd expliciet gekozen voor de aandachtige liefhebber. Daar kwam ook kritiek op. Op welk publiek mikken jullie met All Ears?

„We gaan deels voor de hardcore Music Meeting-liefhebber. We zijn op zoek naar mensen die iets nieuws willen ontdekken, die kwaliteit zoeken. Wat we aanbieden is geen mainstream en dat zal het misschien ook nooit worden.

„Eerder hadden we het probleem dat er te veel mensen in het park waren die niet echt luisterden. Dat was ook voor de muzikanten niet leuk. Maar we zijn daardoor enorm teruggelopen met bezoekers. Dit muziekkanaal is ook een manier om een breder publiek te vinden. Met een groep studenten kijken we nu hoe je zogenaamd ‘moeilijke muziek’, zoals het voor de grap wordt genoemd, bij jongeren kunt krijgen. Dus we zoeken ook buiten ons eigen netwerk en hebben bijvoorbeeld een serie met Jan Douwe Kroeske.”

Jan Douwe Kroeske is bekend bij veel muziekliefhebbers, maar toch niet bij twintigers.

„Ja, maar hij spreekt in de eerste aflevering met de jonge drummer Yoràn Vroom. En Fuensanta Méndez heeft bijvoorbeeld een verhaal over haar jeugd in de jungle en Veracruz in Mexico dat juist voor jongeren ook tot de verbeelding spreekt.”

Het festival kan dit jaar net als vorig jaar geen kaartjes verkopen en in 2019 was er storm tijdens het fesitvalweekend waardoor jullie minder inkomsten hadden. Het nieuwe kanaal wordt straks helemaal gratis. Hoe kan dat uit?

„We hebben extra steun ontvangen van onder meer het Fonds Podiumkunsten, gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland. Er was inderdaad financiële nood. We zijn nu op zoek naar sponsoring en manieren om Music Meeting All Ears straks rendabel te houden. De grote uitdaging wordt om mensen steeds terug te laten komen naar de site. Wat dat betreft blijft het experimenteren.”

U was zelf tot twee jaar geleden muzikant. Wat hebben artiesten aan dit nieuwe kanaal?

„Allereerst zorgen we ervoor dat musici een podium krijgen voor hun muziek en hun verhaal, en dat iedereen fair betaald wordt. Verder staat juist de artiest centraal op de site. Ze krijgen eigenlijk een eigen pagina met allemaal professionele opnames. Ik zou er zelf enorm blij mee zijn geweest. Van Fuensanta Méndez hoorde ik dat Music Meeting voor haar een soort familie was geweest de afgelopen maanden. Dat vind ik een groot compliment.”

En volgend jaar weer een gewoon festival?

„Ja, dan staat Cuba centraal. Maar daarnaast bestaat de website ook dan nog. We zijn er het jaar rond met nieuwe inhoud. Dat moet mensen natuurlijk warm maken om naar het festival te komen.”