Europese rechter: staatssteun KLM niet voldoende onderbouwd

De Nederlandse staatssteun aan KLM had niet goedgekeurd mogen worden door de Europese Commissie, omdat het goedkeuren van de steun niet voldoende is onderbouwd. Dat stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag (pdf). De zaak was aangespannen door de budgetvliegtuigmaatschappij Ryanair, dat overheidssteun niet eerlijk vindt ten opzichte van pan-Europese luchtvaartmaatschappijen die niet op staatssteun kunnen rekenen.

De Nederlandse overheid heeft KLM een steunpakket gegeven ter waarde van 3,4 miljard euro om de coronacrisis door te komen, in de vorm van een pakket leningen van 1 miljard euro van de Nederlandse Staat en 2,4 miljard euro aan leningen van verschillende banken. Voor de bankenleningen staat de overheid garant. Het Hof vindt dat de Commissie de steun aan KLM niet apart had moeten beoordelen, maar samen met de staatssteun aan zustermaatschappij Air France had moeten bekijken. De twee vliegtuigmaatschappijen vallen onder dezelfde holding. De staatssteun voor Air France ter waarde van 10 miljard euro hield wel stand bij de Europese rechter, net als de door de Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa ontvangen overheidssteun.

KLM hoeft van het Hof de ontvangen staatssteun niet onmiddellijk terug te betalen „gelet op de bijzonder schadelijke gevolgen van de pandemie voor de Nederlandse economie”. De vliegtuigmaatschappij mag daarmee wachten tot de Commissie een nieuw besluit over de steun heeft genomen. KLM laat weten de uitspraak van het hof “te bekijken”. De maatschappij kan tegen het besluit van het Hof in beroep. Het ministerie van Financiën was nog niet bereikbaar voor commentaar.