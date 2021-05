Dode bij politie-achtervolging ten noorden van Amsterdam

Bij een wilde politieachtervolging ten noorden van Amsterdam is woensdagmiddag een verdachte om het leven gekomen. Zes mensen werden opgepakt, van wie twee gewond zijn geraakt. Dat meldde de Amsterdamse politie. Op filmpjes van omwonenden is te zien hoe agenten schieten op mannen die een weiland in vluchtten bij Broek in Waterland.

De politie zette de achtervolging in na een overval met automatische wapens op een waardetransport in Amsterdam-Noord, aan het begin van de middag. Het transport stond geparkeerd bij een bedrijf in edelmetalen aan de Meeuwenlaan.

Een ooggetuige zegt tegen NRC dat hij drie auto’s zag stoppen voor de deur van het bedrijf. De inzittenden probeerden binnen te komen. Toen er niet open werd gedaan werd er zeker tien keer in de lucht geschoten met AK47’s, aldus de getuige. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten de verdachten weg in hun auto’s.

Auto rijdt een tuin in

De overvallers werden daarna op hoge snelheid achtervolgd door de politie in Amsterdam-Noord, waarbij over en weer geschoten werd. In Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, reden ze met hun auto’s een tuin in en renden ze een weiland in, waarna zes verdachten overmeesterd werden door de politie. Twee verdachten raakten daarbij gewond. De politie wil niet bevestigen dat de overleden verdachte is getroffen door een politiekogel.

Bij de operatie werden volgens de politie „vele tientallen” agenten ingezet, alsmede de zwaarbewapende Dienst Speciale Eenheden, honden en een helikopter. Woensdagavond was een deel van Broek in Waterland nog steeds afgezet voor grootschalig onderzoek, eerder die middag werd de N247 tussen Amsterdam en Monnickendam in beide richtingen afgezet.

Bivakmuts en machinegeweer

De politie spreekt van „een zeer uitzonderlijke overval”. Op een foto van een buurtbewoner uit Amsterdam-Noord is een man te zien met een bivakmuts en een machinegeweer voor de deur van het bedrijf in edelmetalen. Op de plaats van de overval waren woensdagmiddag ten minste tien patroonhulzen te zien, gemarkeerd door de politie.

In Broek in Waterland zijn twee auto’s in brand gevlogen, vermoedelijk de vluchtauto’s van de verdachten. Ook gaan er beelden rond van ramen van woningen waarin kogelgaten zitten. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een „ongelooflijk gevaarlijke situatie”.

Langs de A16 in Rotterdam werd woensdagmiddag ook een aanhouding verricht. De politie wil niet bevestigen of die verband houdt met de overval in Amsterdam-Noord.