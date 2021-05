Demissionaire kabinet voert versoepelingen door

Klopjacht op zwaarbewapende militair die Belgische viroloog bedreigde In België is sinds dinsdagavond een massale zoektocht bezig naar een beroepsmilitair die mogelijk zwaarbewapend is. Het Belgische Openbaar Ministerie laat weten dat er sprake is van een „ernstige dreiging met een gewelddadige actie” en er zouden afscheidsbrieven van de man zijn gevonden. Dat melden verschillende Belgische media. Bij de klopjacht op Jurgen C. zijn tientallen agenten, speciale politie-eenheden en een helikopter ingezet. In het Belgisch-Limburgse Dilsem-Stokkem heeft de politie een auto weggetakeld die van de 46-jarige man zou zijn. In de wagen zouden zware vuurwapens gevonden zijn. Belgische veiligheidsdiensten vermoeden dat de beroepsmilitair nu nog gewapend is met een raketwerper, een machinegeweer en een pistool. Ook zou hij een kogelwerend vest dragen. Dilsem-Stokkem ligt op zo’n zeven kilometer van de Nederlandse grens, de Nederlandse politie laat aan het Algemeen Dagblad weten „alert” te zijn. De voortvluchtige zou er extreemrechtse sympathieën op nahouden en heeft eerder dreigementen geuit, onder meer aan het adres de vooraanstaand Belgische viroloog Marc van Ranst. De viroloog is met zijn familie ondergebracht op een veilige locatie en laat via Twitter weten dat bedreigingen op hem „niet de minste indruk” maken. De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft aan de Vlaamse Omroep VRT bevestigd dat de man vanwege zijn extreemrechtse sympathieën op een terroristenlijst staat van het OCAD, de Belgische evenknie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

CNV-onderzoek: ‘Eén op de vijf werkenden krijgt geen vakantiegeld’ Bijna één op de vijf werkenden in loondienst krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitgekeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV onder een representatieve groep van 3.500 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. Vooral mensen met een baan in de evenementensector voelen de impact van de coronapandemie, 70 procent van de ondervraagden in die sector zegt geen vakantiegeld te gaan krijgen. Volgens CNV zijn het „schokkende cijfers”. In een verklaring benadrukt voorzitter Piet Fortuin dat vakantiegeld een recht is: „Het kan niet zomaar worden ingehouden door de werkgever”. In 2020, tijdens het eerste jaar van de coronacrisis, zei 8 procent van de mensen geen vakantiegeld te zullen ontvangen. Ruim een derde van de ondervraagden heeft begrip voor het besluit van de werkgever om geen vakantiegeld uit te keren. Het CNV roept op om niet zomaar akkoord te gaan: „Vakantiegeld inleveren betekent uiteindelijk ook minder WW bij ontslag. Check of je werkgever het vakantiegeld later kan uitkeren of in termijnen kan uitbetalen.”

Rode Kruis start coronahulplijnen voor anderstaligen Het Rode Kruis gaat vanaf woensdag voorlichting over het coronavirus geven in zes buitenlandse talen, om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te kunnen informeren. Er worden WhatsApp-hulplijnen opgezet in het Turks, Arabisch, Chinees, Pools, Portugees en Engels. Dat meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie hoopt met de WhatsApp-dienst vooral arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en vluchtelingen te bereiken. „Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Uit eigen onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat informatie over het coronavirus in Nederland schaars en moeilijk te vinden is, waardoor er bij bepaalde groepen onduidelijkheid over en angst voor vaccinatie is ontstaan. Ook weten anderstalige Nederlanders vaak niet hoe en waar ze hun prik kunnen regelen. Bij de meeste Nederlandse gemeenten en overheidsdiensten zoals het RIVM is informatie over de coronapandemie alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het expertisecentrum Pharos biedt online wel informatie over het coronavirus aan in verschillende talen. De meeste persconferenties worden door vrijwilligers vertaald in buitenlandse talen die veel in Nederland gesproken worden, zoals Turks en Marokkaans-Arabisch. Deze vertalingen verschijnen vaak wel met een paar dagen vertraging online.

Versoepelingen in Frankrijk, Oostenrijk en Amerikaanse staat New York Een greep uit het coronagerelateerde nieuws uit het buitenland. Spanjaarden onder de zestig jaar die één prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, krijgen een tweede injectie met het vaccin van Pfizer/BioNtech. Dat hebben de Spaanse autoriteiten dinsdag besloten, meldt de krant El Pais. Het besluit heeft betrekking op zo’n anderhalf miljoen Spanjaarden. Zij ontvingen het AstraZeneca-vaccin voordat de regering deze schrapte voor mensen onder de zestig jaar wegens de zeldzame kans op trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Om diezelfde reden krijgen ook Nederlanders onder de zestig jaar in principe geen AstraZeneca meer.

Deze versoepelingen gaan vandaag in Het demissionaire kabinet heeft deze week het licht op groen gezet gezet voor nieuwe versoepelingen. Het gaat om de tweede stap in het plan naar heropening van de samenleving. Dit is er vanaf woensdag weer mogelijk: Binnensportlocaties zoals sportscholen en zwembaden mogen weer open. Er geldt een maximum van dertig personen per ruimte. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar. Wedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan.

Buiten sporten in groepsverband mag weer, maar ook hier geldt een maximum van dertig personen.

Terrassen mogen van 06.00 uur tot 20.00 uur open zijn. De voorwaarden blijven hetzelfde: zo mogen er maximaal vijftig mensen op een terras zijn en geldt een maximum van twee personen aan één tafel, tenzij het om een huishouden gaat.

Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan weer open. Ook locaties als klimbossen en buitenspeeltuinen mogen weer open. Binnenruimtes op deze parken blijven gesloten.

Het is weer mogelijk om muziekles, dansles of toneelles binnen te volgen. Net als bij binnensportlocaties geldt een maximum van dertig personen en zijn grotere groepslessen niet toegestaan.

Openluchttheaters en andere buitenlocaties voor kunst en cultuur, zoals beeldentuinen, mogen ook open.

Sekswerkers mogen weer aan de slag. Daarmee mogen alle contactberoepen weer werken.

Het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken, vervalt. Het nieuwe advies is om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen. De derde stap in het openingsplan staat op zijn vroegst op 9 juni gepland. Dan mogen mensen bijvoorbeeld vier personen thuis ontvangen en mogen restaurants ook binnen gasten ontvangen. Op 1 juni wordt duidelijk of die versoepelingen doorgang kunnen vinden.

Zwembaden mogen de deuren weer openen. Foto Jerry Lampen/ANP