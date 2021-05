Bizarre hertelling in Arizona wordt ook sommige Republikeinen te potsierlijk

Ze zoeken naar sporen van bamboe in de stembiljetten, ze zoeken met paars UV-licht naar een watermerk, ze zoeken vernietigde files in het computersysteem. Ze worden geleid door een bedrijf dat Cyber Ninjas heet en ze zoeken bewijzen dat Joe Biden op 3 november niet de meeste stemmen heeft behaald in Maricopa County, het grootste kiesdistrict van Arizona. Als ze daar bewijzen voor vinden, dan is hun missie geslaagd, want de hertelling die dezer dagen gaande is in een evenementenhal op een kermisterrein in Phoenix, Arizona, is onomwonden partijdig. Zo partijdig dat zelfs Republikeinen in het kiesdistrict er ongemakkelijk van worden.

Op maandag schreef de kiesraad van Maricopa County een woedende brief aan de Senaatsvoorzitter van Arizona. In die gekozen kiesraad, die verantwoordelijk is voor de organisatie, het verloop en de telling van de verkiezingen, zitten vier Republikeinen en één Democraat. In maart organiseerde de kiesraad zelf een onderzoek naar de verkiezingen in Maricopa. Twee gecertificeerde bedrijven, met ervaring in hertellingen, stelden toen vast dat de stemmachines geen mankementen hadden vertoond en dat er geen onregelmatigheden in de uitslag zaten.

Voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat van Arizona was die uitslag niet bevredigend. Ze eisten de stembiljetten en -machines op voor een eigen hertelling, en ze stuurden via hun Twitteraccount alvast losse beschuldigingen rond. Zo zou „de hele database” van een van de stemmachines zijn vernietigd – klopt niet, laat de kiesraad in de brief van maandag zien. Zakken met stemmen zouden niet zijn verzegeld – dat waren ze wel, schrijft de kiesraad.

Alle geruchten leiden terug naar de bron: voormalig president Donald Trump

De verdachtmakingen door de Senaatsvoorzitter van Arizona en de Cyber Ninjas passen naadloos bij de verdachtmakingen die aan deze private hertelling ten grondslag liggen. Zo legde een van de aanwezige ‘experts’ voor de tv uit dat er een gerucht gaat dat veertigduizend stembiljetten vanuit Azië naar Arizona zijn gevlogen. Het gerucht van een watermerk in de stembiljetten, waarmee de regering-Trump de echte biljetten zou willen onderscheiden van valse, is afkomstig van in broodje-aapverhalen gespecialiseerde QAnon-aanhangers. En alle geruchten leiden terug naar de bron: voormalig president Donald Trump.

Nieuwe kieswetten in de maak

Voor de verkiezingen werden gehouden, zei Trump al dat hij alleen zou kunnen verliezen als er was gefraudeerd. Toen hij daadwerkelijk had verloren, herhaalde hij die beschuldiging en hij houdt die tot op de dag van vandaag vol. Als hij de enige was die er zo over dacht, was hij niet meer dan een slechte verliezer. Maar de invloed van de oud-president is nog altijd groot. Een peiling van nieuwszender CBS en YouGov liet deze week zien dat 67 procent van de ondervraagde Republikeinen niet gelooft dat Joe Biden de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen is. 66 Procent van de Republikeinen zei dat het (heel) belangrijk is om „loyaal aan Trump” te blijven.

De Republikeinse Partij heeft in het federale Huis van Afgevaardigden vorige week duidelijk gemaakt wat die loyaliteit betekent. De Afgevaardigden wipten een van de landelijke partijleiders, Liz Cheney, omdat zij sinds de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers, op 6 januari, de opvatting verkondigt dat de oud-president geen rol meer kan spelen in haar partij. Ook verzet zij zich tegen wat ze „de grote leugen” noemt: de door Trump verspreide twijfel aan de eerlijkheid van de verkiezingen. Van de ondervraagden in de peiling was 80 procent het met haar afzetting eens, 52 procent noemde als reden dat zij „Donald Trump niet steunde” en 57 procent zei dat zij „geen gelijk heeft wat de verkiezingen betreft”.

Op dat door Trump gegenereerde wantrouwen baseren de Republikeinse afgevaardigden zich, die in verschillende staten vergaande ingrepen in het kiesstelsel hebben voorgesteld. In Georgia, Texas en Florida zijn die voorstellen al tot wet verheven. Het gaat van plaagstoten, zoals het verbod om in de nabijheid van het stembureau water te geven aan kiezers die in lange rijen moeten wacht, tot aan een regelrechte overname van de verkiezingsorganisatie door de politiek. Daarmee kan het resultaat van de verkiezingen ná het tellen van de stemmen nog worden beïnvloed in statelijke parlementen met een Republikeinse meerderheid.

‘Tijd hiermee op te houden’

In die echoput roepen ook de organisatoren van de hertelling in Maricopa County. De baas van het bedrijf Cyber Ninjas, Doug Logan, heeft na de verkiezingen enkele tweets doorgestuurd die stelden dat Biden de verkiezingen heeft ‘gestolen’. Die retweets heeft Logan intussen verwijderd. Maar hij gaf tegenover de lokale nieuwssite AZMirror toe dat hij auteur was van een memo dat op de website van een van Trumps advocaten was gepubliceerd. Het behelst een lange reeks geruchten over fraude bij de presidentsverkiezingen, die intussen zijn ontzenuwd of teruggetrokken voor de rechter.

De Cyber Ninjas begonnen op 30 april en hoopten voor 14 mei klaar te zijn met de hertelling van de 2.089.563 stembiljetten. Deze week moesten ze even plaatsmaken voor een eindexamenplechtigheid, en ze hebben laten weten dat de hertelling „geen deadline” heeft. Het heeft tot de veronderstelling geleid dat het doel van het vertoon op het kermisterrein niet zozeer het aantonen als wel het zo lang mogelijk blijven suggereren van fraude is.

Het heeft de kiesraad van Maricopa County gebracht tot een wanhoopskreet aan het eind van zijn brief van deze week. „Dit ‘onderzoek’ moedigt onze burgers aan om verkiezingen te wantrouwen, wat onze democratische republiek verzwakt”, schrijven zij. „Het is tijd om hiermee op te houden.”