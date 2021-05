Bijna elfhonderd mensen doen aangifte tegen Tata Steel

Advocaat Bénédicte Ficq doet woensdag namens bijna elfhonderd mensen en acht stichtingen aangifte tegen Tata Steel. Het betreft onder meer milieuorganisaties en (oud-)omwonenden van een fabriek in IJmuiden. Dat schrijft een van de stichtingen, Frisse Wind. Ficq verwijt de staalfabriek dat die „willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten”, met volgens haar „ernstige gezondheidsschade” tot gevolg. In een reactie woensdag stelt Tata Steel de „zorgen van onze buren serieus [te nemen]”.

In de aantijgingen wordt een recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangehaald. Het RIVM concludeerde in april dat in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden meer acute gezondheidsklachten bij de huisarts worden gemeld dan in de buurt van andere industriegebieden in het land.

Ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de fabriek is volgens het RIVM een stuk slechter dan in de rest van het land. Het instituut kon nog niet zeggen of de klachten een direct gevolg zijn van de fabrieksuitstoot en stelde dat daar meer onderzoek voor nodig is. Eind vorig jaar werd duidelijk dat in de omgeving van de fabriek in IJmuiden ook relatief veel longkankergevallen zijn vergeleken met de rest van het land, hoewel ook in dat onderzoek geen link met de fabrieksuitstoot is aangetoond.

‘Actieplan’

Volgens advocaat Ficq blijft Tata Steel eerdere onderzoeken „bagatelliseren” en heeft het bedrijf geen „concrete plannen en doelstellingen” opgesteld om gezondheidsschade van omwonenden te voorkomen. Middels een strafzaak willen de aangevers de fabrikant dwingen het gezondheidsaspect mee te nemen in de bedrijfsvoering.

Tata Steel schrijft in een reactie de aangiftes „niet te kennen” en daarover geïnformeerd te zijn door de media. Mocht het Openbaar Ministerie een onderzoek instellen, dan stelt de fabrikant daar „uiteraard” aan mee te werken en de eventuele uitkomsten „met vertrouwen tegemoet” te zien. Het bedrijf schrijft verder dat het „een actieplan” heeft opgesteld van „honderden miljoenen euro’s” om zo „de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum [te beperken]”.

