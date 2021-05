Biden voert druk richting Netanyahu op en verwacht ‘de-escalatie’ conflict

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de druk op de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opgevoerd om tot een wapenstilstand in de strijd met Palestina te komen. Volgens een verklaring van het Witte Huis heeft Biden woensdag telefonisch gesproken met Netanyahu. De Amerikaanse president stelde een de-escalatie van de spanningen en confrontaties tussen Israël en Hamas te verwachten. Het is de vierde keer dat Netanyahu contact heeft met de Verenigde Staten over het opgelaaide conflict in het gebied rond de Westelijke Jordaanoever.

Het Witte Huis stelt dat Biden en zijn Israëlische collega hebben gesproken over de aanpak van terroristische organisaties. De Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël, beschouwen Hamas - de Palestijnse groepering die de scepter zwaait in de Gazastrook - als een terreurgroep. Biden heeft er bij Netanyahu opnieuw op aangedrongen om de luchtaanvallen en bombardementen op Hamas te staken. Na ruim een week van gevechten tussen Israël en Palestina heeft Biden maandagnacht voor het eerst publiekelijk zijn steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren.

Bij de gevechten zijn tot dusver ruim 240 doden gevallen, waarvan het merendeel aan Palestijnse zijde. Het Israëlische leger meldde dat er woensdag ook raketten vanuit Zuid-Libanon richting Israël zijn afgevuurd. Kort daarna loeide een luchtalarm in de kuststad Haifa. Daarop volgde een vergeldingsactie. Het is de derde keer dat er vanuit Libanon is geschoten met raketten op Israël.

