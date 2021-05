Prijsvrij Vakanties maakt doorstart met aantal reisbureaus van failliet D-reizen

De reisbureaus van D-reizen maken een doorstart. De curatoren van D-rt Groep, moederbedrijf van D-reizen en VakantieXperts, hebben dinsdagavond een akkoord bereikt met Prijsvrij Vakanties in Den Bosch. Hoeveel reisbureaus Prijsvrij wil overnemen, is nog niet bekend. Dat zullen er waarschijnlijk honderd tot honderdvijftig zijn. D-rt Groep exploiteerde 285 filialen.

Als komende tijd bekend wordt met hoeveel winkels Prijsvrij verder wil, is ook pas het lot bekend van de 1.150 werknemers van D-rt Groep. Voor hen is ontslag aangevraagd.

D-reizen, jarenlang een van de bekendste reisbedrijven van Nederland, ging op 6 april failliet. De rechtbank in Haarlem sprak het faillissement uit van D-rt Groep BV; 29 franchisenemers van VakantieXperts vielen niet onder het faillissement. Wat er precies is gebeurd in de top van D-reizen vlak voordat de keten begin april failliet ging – en waarom – is de curatoren nog niet duidelijk, bleek begin mei uit hun eerste verslag. Zij zetten „vraagtekens” bij verschillende transacties en bestuderen de rechtsgeldigheid. Dat onderzoek loopt nog.

Veel last van coronacrisis

Reisorganisatie Hillman Travel, dat achttien reisbureaus heeft in België, maakte begin mei bekend te werken aan een doorstart van vijftig tot zestig winkels van D-reizen. Hillman sluit deals met pandeigenaren van de reiswinkels.

Net als andere bedrijven in de reissector had D-rt veel last van de coronacrisis en de reisbeperkingen als gevolg daarvan. Het zag zijn omzet teruglopen van 636 miljoen euro (2019) naar 30 miljoen in 2020.

Prijsvrij (circa 200 miljoen omzet in 2019, honderd werknemers) is opgericht in 2010 en sinds 2014 voor de helft in handen van REWE, een van de grootste supermarktconcerns van Duitsland. De rest is van oprichter Marc van Deursen. In reizen is REWE de Duitse nummer twee, na TUI. REWE’s DER Touristik heeft merken als ITS, Jahn Reisen, Kuoni, en in Nederland Prijsvrij en Koning Aap.