Zonnewagenmaker Lightyear haalt 20 miljoen op bij SHV

De Helmondse zonneautofabrikant Lightyear krijgt een investering van 20 miljoen euro van familieconcern SHV. Dat hebben de twee partijen dinsdag bekendgemaakt. Het is de tweede keer dit jaar dat Lightyear, dat de komende tijd flink wil uitbreiden, een groot bedrag ophaalt: een paar maanden terug meldde het ook al een investering van 40 miljoen euro. Lightyear is een start-up die elektrische consumentenauto’s met zonnepanelen op het dak bouwt.

De recente miljoeneninvesteringen zijn bedoeld om de komende jaren de eerste tientallen auto’s te gaan bouwen waar een kleine groep klanten op heeft ingetekend. Het eerste model gaat in principe eind 2021 naar de klant. Op de langere termijn hoopt Lightyear, wellicht met een beursgang, massaproductie op te starten.

SHV, het bedrijf van de invloedrijke familie Fentener van Vlissingen, zegt in een verklaring dat het goede kansen ziet voor Lightyear nu de automarkt in rap tempo verandert. Bovendien meent het concern dat het wellicht onderdelen kan leveren aan Lightyear. SHV – waar onder meer groothandel Makro en diervoedingsbedrijf Nutreco deel van uitmaken – produceert bijvoorbeeld verschillende soorten composieten: relatief licht materiaal dat in steeds grotere hoeveelheden in auto’s wordt verwerkt, in een poging het relatief zware staal te vervangen.

Lightyear (honderdveertig werknemers) is vijf jaar geleden opgericht en vloeide voort uit een studentenproject van de TU Eindhoven. Het bedrijf is gevestigd op de ‘automotive campus’ in Helmond, en kent een aantal bekende investeerders.

Bij eerdere financieringsrondes stopten onder meer Jaap Korteweg, bekend van De Vegetarische Slager, en Rob van Gansewinkel (van de afvalfamilie) geld in het bedrijf.

Één prototype

Tot dusver is één prototype van de zonneauto gebouwd. De eerste met de hand geproduceerde modellen die het bedrijf de komende tijd bouwt gaan 150.000 euro kosten. „Dat is voor ons een beetje een inconvenient truth”, zei Lightyear-directeur Lex Hoefsloot (30) eerder dit jaar tegen NRC. „We hebben dit bedrijf niet opgericht om auto’s te verkopen voor 150.000 euro. Maar het is een noodzakelijke tussenstap op weg naar de massamarkt.”

Voor massaproductie kijkt Lightyear, dat 34 patenten bezit, nadrukkelijk naar bestaande productielocaties, het bedrijf wil niet zelf een autofabriek bouwen. Desalniettemin zijn er voor deze stap vermoedelijk miljarden nodig. Daarom is Lightyear bezig zich te oriënteren op een beursgang.

Begin dit jaar overwoog het daarbij ook een fusie met een ‘lege beurshuls’: een beursnotering zonder berijf. Die route, waarbij aan minder regels hoeft te worden voldaan, is de laatste tijd populair onder veel jonge autotechbedrijven. Alleen al in 2020 haalden deze ondernemingen 63 miljard dollar (51,6 miljard euro) op bij dit soort beursgangen, meldde de Financial Times eerder dit jaar.