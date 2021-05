Ziggo verliest komend jaar uitzendrechten Formule 1

Ziggo verliest vanaf maart 2022 de uitzendrechten van de Formule 1. Dat laat het Nederlandse kabeltelevisiebedrijf dinsdag weten. De rechten gaat waarschijnlijk over naar het Scandinavische Nordic Entertainment Group, zei sportmarketeer Chris Woerts maandagavond in het tv-programma Veronica Inside. Het kwijtraken van de rechten kost de zender Ziggo Sport waarschijnlijk veel kijkers: eind maart keken tijdens de opening van het nieuwe seizoen gemiddeld 2,5 miljoen kijkers naar de uitzending van de Grote Prijs van Bahrein.

De hoogste klasse in de autosport was negen jaar lang te zien bij het digitale basiskanaal Ziggo Sport, dat exclusief beschikbaar is voor Ziggo-klanten. „In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden”, schrijft het bedrijf in een korte verklaring op Twitter. Hoeveel Ziggo had moeten bieden om de rechten voor het komende seizoen te bemachtigen wordt niet bekendgemaakt. Wel blijft op de zender ook in 2021 onder meer buitenlands voetbal, tennis en golf te zien, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Het verliezen van de uitzendrechten is opmerkelijk aangezien Ziggo net als Vodafone een dochterbedrijf is van kabelbedrijf Liberty Global. Dat is een zusterbedrijf van de Liberty Media Group, die eigenaar is van de Formule 1. Het is nog onduidelijk of het beursgenoteerde Nordic in Nederland een eigen betaalzender aanbiedt, of de uitzendrechten doorverkoopt aan een bestaande zender. Nordic heeft met Viaplay een eigen streamingdienst in Scandinavië. Daarnaast is de vraag wat de gevolgen zijn voor presentator Olav Mol, die sinds begin jaren 90 vrijwel onafgebroken het Formule 1-commentaar verzorgt.