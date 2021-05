Zeker 57 migranten verdronken bij schipbreuk voor kust Tunesië

Minstens 57 opvarenden van een schip zijn dinsdag voor de kust van Tunesië verdronken. Zij bevonden zich op een boot met negentig migranten uit Bangladesh, die onderweg was van Libië in de richting van Italië. Dat meldt persbureau AFP. Volgens het Tunesische ministerie van Defensie zijn 33 schipbreukelingen gered. Zij overleefden door zich vast te klampen aan een boorplatform.

Hoe de boot heeft kunnen zinken, is niet bekend. Het incident gebeurde even buiten de haven van Zarzis, in het zuidoosten van Tunesië. De migranten zouden zondag zijn vertrokken uit de haven van Zuwara in Libië, 150 kilometer van Zarzis. Dat meldde een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) op Twitter.

De Tunesische marine redde maandag ook al 113 migranten uit het water, de meesten van hen afkomstig uit Bangladesh en Soedan. Ook zouden volgens de IOM zondagnacht 680 migranten nog voor vertrek uit Libië zijn onderschept. Dit jaar zijn volgens de organisatie al zeker vijfhonderd mensen omgekomen toen zij over de Middellandse Zee vanaf Noord-Afrika naar Europa wilden reizen.