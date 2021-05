Zeker 27 doden als gevolg van cycloon India

Zeker 27 mensen zijn omgekomen als gevolg van de ravage aangericht door cycloon Tauktae in het westen van India. Dat melden internationale persbureaus dinsdag. Nog eens honderd anderen zouden worden vermist. De autoriteiten hebben in de afgelopen dagen zo’n 200.000 bewoners uit de gebieden al uit voorzorg geëvacueerd.

De grote hoeveelheid neerslag in combinatie met windsnelheden tot 185 kilometer per uur veroorzaakten de afgelopen dagen overstromingen in het noordwesten van India. Autoriteiten maakten melding van veel stormschade aan woningen en panden. Zo’n 40.000 bomen zouden zijn ontworteld en meer dan tweeduizend dorpen kwamen zonder elektriciteit te zitten.

Een schip voor de kust van Mumbai kwam door de cycloon in nood. 177 opvarenden konden worden gered, de overige 96 mensen aan boord zijn nog altijd vermist. Volgens persbureau AFP sprak de te hulp schietende marine na de reddingsactie van „extreem moeilijke omstandigheden op zee”.

Ook ziekenhuizen in de omgeving waar de cycloon aan land kwam, werden ontruimd en coronapatiënten moesten worden overgebracht naar andere locaties. India is de afgelopen maanden hard geraakt door de coronapandemie, onder meer door een tekort aan zuurstofmaskers. „Onze prioriteit is nu het vrijmaken van de wegen in de regio, zodat er geen invloed is op de zuurstofbeweging”, zei een ambtenaar tegen persbureau Reuters.