Wit-Russische autoriteiten blokkeren grootste onafhankelijke nieuwssite

De Wit-Russische autoriteiten hebben dinsdag de grootste onafhankelijke nieuwssite van het land platgelegd en diverse woningen en redactiekantoren doorzocht wegens vermoedens van belastingontduiking. Dat schrijft de Wit-Russische Vereniging van Journalisten, die de regering in een andere verklaring oproept het werk van de media niet langer te belemmeren. Volgens de organisatie zijn de acties tegen Tut.by, de „grootste en populairste nieuwssite van het land”, onderdeel van „een opzettelijk overheidsbeleid om ongecensureerde informatie in het land te beperken”.

Ook de delegatie van de Europese Unie in Wit-Rusland heeft het harde optreden tegen medewerkers van Tut.by dinsdag veroordeeld. In een Facebook-verklaring stellen de afgevaardigden dat de nieuwssite al twintig jaar „het vlaggenschip is van de Wit-Russische journalistiek” en dat deze „gelezen en gewaardeerd wordt door de meeste internetgebruikers in het land en velen daarbuiten, ook door diplomaten die met Wit-Rusland werken”. De delegatie schrijft verder dat „de persvrijheid moet worden gehandhaafd”. Volgens internationale persbureaus zijn bij de acties dinsdag zeker twaalf medewerkers van de nieuwssite aangehouden.

Het is niet voor het eerst dat de Wit-Russische autoriteiten maatregelen nemen tegen Tut.by. Vorig jaar trok de regering de accreditatie van de site in, waardoor het voor journalisten onder meer moeilijker is geworden verslag te doen van conflictsituaties. Desondanks is de redactie doorgegaan met haar werkzaamheden. In maart is Tut.by-journalist Katsjaryna Barysevitsj veroordeeld tot zes maanden celstraf wegens een nieuwsartikel over de dood van een demonstrant.

Onafhankelijke media zijn in Wit-Rusland steeds vaker doelwit van repressief overheidsbeleid, met name na de massale protesten als gevolg van de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Hij leidt het land sinds 1994 met harde hand en won bij de verkiezingen in augustus 2020 zijn zesde ambtstermijn. Oppositieleden en enkele opiniepeilers verwierpen die uitslag echter en stellen dat de verkiezingen frauduleus zijn verlopen. Ook tienduizenden burgers kwamen massaal tegen Loekasjenko’s herverkiezing in opstand bij demonstraties die door de politie hardhandig werden neergeslagen. Zeker zestien journalisten die verslag deden van de betogingen zitten nog vast.