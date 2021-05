Wim van de Donk nieuwe voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Wim van de Donk, tot afgelopen najaar commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Brabant, volgt Gerdi Verbeet op als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat heeft het Comité dinsdag bekendgemaakt. Van de Donk gaat per 1 juni aan de slag en is benoemd voor een periode van zes jaar.

Van de Donk (1962) was al eens betrokken bij het Nationaal Comité. In 2018 werd hij gevraagd te spreken tijdens een presentatie van het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid. Toen zei hij dat de bevrijding in 1945 „van buiten kwam” en het bij toekomstige herdenkingen nodig was „ook eens goed in onze eigen spiegel te kijken” om op die manier „onze vrije en democratische samenleving ook voor de komende generaties te behouden”.

In 2008 hield Van de Donk op verzoek van het comité de 5 mei-lezing. Ook daarin benadrukte hij het belang van introspectie. „De bevrijding was niet alleen een verlossing, maar ook een opdracht: vrijheid moet worden geleerd, ontwikkeld, verdedigd, gedeeld, en dat telkens weer opnieuw.”

Sinds afgelopen najaar is Wim van de Donk rector van Tilburg University en voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Daarvoor werkte hij elf jaar als CvdK in de provincie Noord-Brabant. Ook was hij tussen 2004 en 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Na zes jaar als voorvrouw van het Nationaal Comité 4 en 5 mei draagt Gerdi Verbeet (1951) over twee weken haar functie over aan Van de Donk.

Lees hier het afscheidsinterview met Gerdi Verbeet